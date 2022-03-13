Левитс: Латвии абсолютно необходима постоянная военная база НАТО

"Абсолютно. НАТО должно укреплять свой восточный фланг. Это страны Балтии, Польша, Румыния, чтобы это был сильный сигнал Москве, что НАТО готова защищать свои государства", -

"Я также жду американских солдат в Польше и странах Балтии, и нам нужно постоянное присутствие американских солдат в этом регионе. Я считаю, что это ответ на идеи России об агрессии за пределами Украины", - добавил он.

"Мы должны защищать свой образ жизни, нашу демократию и это вопрос о доверии к Западу. Это экзамен для Запада. Это экзамен для правительства Америки. И я уверен, что Америка и Запад в целом справятся с этим экзаменом", - сказал Левитс.