Вс, 13.03.2022
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Российский священник

Левитс: Латвии абсолютно необходима постоянная военная база НАТО

Эгил Левитс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Президент Латвии Эгил Левитс в воскресенье в интервью телеканалу CNN сообщил, что в Латвии абсолютно необходима постоянная военная база НАТО, чтобы защитить страну от любой потенциальной агрессии России.

"Абсолютно. НАТО должно укреплять свой восточный фланг. Это страны Балтии, Польша, Румыния, чтобы это был сильный сигнал Москве, что НАТО готова защищать свои государства", -

заявил в интервью телеканалу Левитс.

"Я также жду американских солдат в Польше и странах Балтии, и нам нужно постоянное присутствие американских солдат в этом регионе. Я считаю, что это ответ на идеи России об агрессии за пределами Украины", - добавил он.

"Мы должны защищать свой образ жизни, нашу демократию и это вопрос о доверии к Западу. Это экзамен для Запада. Это экзамен для правительства Америки. И я уверен, что Америка и Запад в целом справятся с этим экзаменом", - сказал Левитс.

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