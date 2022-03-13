Видео ⟩ В Кенгарагсе горел жилой дом: эвакуированы 13 человек
В столичном микрорайоне Кенгарагс в воскресенье, 13 марта, из пожара были спасены 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В столичном микрорайоне Кенгарагс в воскресенье, 13 марта, из пожара были спасены 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вчера в 21:55 пожарные получили вызов на ул. Локомотивес, где в пятиэтажном доме на балконах и в квартирах со второго по пятый этаж горели бытовые предметы. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
Этот пожар повышенной опасности ликвидировали более трех часов.
Возможная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем – курением. Только в одной из пострадавших от пожара квартир был детектор дыма.
Ранее очевидцы сообщали, что в Кенгарагсе загорелся жилой дом. Видео пожара по адресу: ул. Локомотивес, 64, в группе "Кенгарагс" в Facebook выложил очевидец.
Как видно на кадрах, пожарные уже подъехали к дому и эвакуируют людей. Дымом охвачены несколько этажей, начиная со второго.
Позже тот же очевидец выложил фотографии, судя по которым, пламя уже потушено.