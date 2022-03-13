Видео ⟩ В Кенгарагсе горел жилой дом: эвакуированы 13 человек

Вчера в 21:55 пожарные получили вызов на ул. Локомотивес, где в пятиэтажном доме на балконах и в квартирах со второго по пятый этаж горели бытовые предметы. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.

Из задымленного здания с помощью спасательных масок были эвакуированы 13 человек, двое из них пострадали и были переданы медикам.

Этот пожар повышенной опасности ликвидировали более трех часов.

Возможная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем – курением. Только в одной из пострадавших от пожара квартир был детектор дыма.

Ранее очевидцы сообщали, что в Кенгарагсе загорелся жилой дом. Видео пожара по адресу: ул. Локомотивес, 64, в группе "Кенгарагс" в Facebook выложил очевидец.

Как видно на кадрах, пожарные уже подъехали к дому и эвакуируют людей. Дымом охвачены несколько этажей, начиная со второго.