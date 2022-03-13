СМИ: Россия просила о помощи у Китая, ответ неизвестен

Также Россия просила об экономической помощи, чтобы смягчить эффект от введенных санкций.

Источники NYT не стали уточнять детали этих просьб, также неизвестно, каким был ответ Пекина.

Схожая информация и у Financial Times.

Согласно их статье, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.

Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Также положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.