СМИ: Россия просила о помощи у Китая, ответ неизвестен
Россия запрашивала у Китая военную поддержку и технику. Об этом сообщает The New York Times
Россия запрашивала у Китая военную поддержку и технику. Об этом сообщает The New York Times
Также Россия просила об экономической помощи, чтобы смягчить эффект от введенных санкций.
Источники NYT не стали уточнять детали этих просьб, также неизвестно, каким был ответ Пекина.
Схожая информация и у Financial Times.
Согласно их статье, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.
Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.
Также положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.
Другие чиновники рассказали изданию, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.