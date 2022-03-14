Пн, 14.03.2022
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  • Василиса Володина о днях надежды и прогноз на неделю с 14 по 20 марта для каждого знака Зодиака

Василиса Володина о днях надежды и прогноз на неделю с 14 по 20 марта для каждого знака Зодиака

ФОТО: pexels.com/karolina-grabowska

"Ближайшие дни выглядят не так, чтобы дарить много надежды, но все же давайте надеяться на лучшее и светлое!" - обратилась известный российский астролог Василиса Володина к своим подписчикам в Instagram и рассказала о некоторых благоприятных моментах.

Начиная с 16.03 и дальше опять возможна эскалация обстановки (воинственный квадрат Марса и Урана, который будет становиться точным в районе 22-25 марта).

Ощущение от происходящего тогда может не быть таким, как в первых числах месяца (не настолько бесповоротным и бескомпромиссным), но все равно довольно резким, неожиданным.

Увы, вероятны провокации, обострение уже имеющихся противоречий. Как будто огонь, к которому все уже немного привыкли, вспыхивает с новой силой.

Но я все же обещала о надежде…

До 15 марта возможности договариваться хотя бы какие-то есть. Они по-прежнему не выглядят простыми.

День 17 марта несет проблески компромиссов.

21 марта тоже дарит немножко надежды на возможность прийти к решению, устраивающему одну сторону очень, вторую лишь частично. Большего успеха достигнет та сторона, которая будет договариваться на своей территории.

Эксперты DailyHoro, в свою очередь, говорят, что наступает самая благоприятная неделя марта, и рассказывают, что ночные светила принесут представителям каждого знака Зодиака в этот период времени.

Овен

Овнам на предстоящей неделе стоит воспользоваться удобным моментом для того, чтобы укрепить здоровье, поднять себе настроение. В таком случае вокруг них будет аккумулироваться положительная энергия, к ним начнут тянуться люди со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Это поможет Овнам как в любовной сфере, так и в делах, в работе. Астрологи советуют пока не использовать на практике советы окружающих. Сейчас важно думать своей головой.

Телец

Эта неделя идеально подходит для обучения чему-то новому, обретения нового опыта. Жизнь Тельцов может измениться, но для этого придется сначала изменить к ней свое отношение. Что касается работы и бизнеса, то сейчас актуальными должны стать проекты, на которые Тельцы возлагают самые большие надежды. Это идеальное время для работы. Главное - не уделять ей все свое время. Необходимо завершить все самые важные дела до начала выходных. Всем тем, кто работает в выходные, не стоит унывать. Можно будет развлечься после трудового дня.

Близнецы

Близнецам будет очень везти, но на их пути могут появиться неприятные люди и события. Сейчас самое время поставить энергетическую защиту. Она поможет обойти стороной проблемы или пережить их с минимальным вредом для настроения. Звезды и планеты запускают программу новой жизни, поэтому в период с 14 по 20 марта Близнецам удастся изменить реальность вокруг себя.

Нужно заниматься любимыми делами и общаться с близкими людьми. Это поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной и привлечь удачу во всех начинаниях.

Рак

У Раков в эти семь дней ожидаются очень важные перемены на любовном и деловом фронте. Астрологи советуют ждать и верить в чудеса. Вселенная обязательно поможет в достижении целей. Венера в Водолее наконец начнет работать не против Раков, а бороться за их счастье. Люди будут более отзывчивыми по отношению к представителям данного знака. В особой степени это касается тех Раков, которые в последние пару месяцев помогали тем, кто нуждался в их поддержке. Мироздание вернет этим людям их доброту в двойном объеме.

Лев

У некоторых Львов получится выйти на совершенно новый уровень познания мира и самих себя. Во многом этому поспособствуют события этой недели. Другим Львам удастся познакомиться с людьми в высшей степени разумными и вдохновленными. Они заразят Львов верой в лучшее и дадут надежду на скорейшее преодоление препятствий. Астрологи советуют отвечать взаимностью на любые жесты добра со стороны окружения и ни в коем случае не принимать это как должное. Банального "спасибо" уже будет достаточно.

Дева

Первое, о чем стоит помнить всем Девам - это необходимость держать рот на замке. В период с 14 по 20 марта эксперты настоятельно советуют всем представителям данного знака помнить о том, что счастье любит тишину. Не стоит кому-то рассказывать о своих достижениях, победах и планах на будущее. Это поможет обойти стороной препятствия. Если есть лишние деньги, стоит потратить их с пользой. Лишнее время также лучше ценить превыше всего. Эта неделя слишком хороша для того, чтобы тратить ее на безделье или бесполезные самокопания.

Весы

Энергетика Весов на этой неделе вырастет многократно. Их жизнь изменится к лучшему, появится желание работать, начинать что-то новое. Можно искать новые увлечения, работу, знакомиться с новыми людьми и отправляться в дальнюю дорогу, путешествия, в отпуск. Весам в период с 14 по 20 марта удастся показать миру только лучшее в себе. Окружающие смогут впитать их любовь. Чтобы привлекать больше счастья в середине марта, астрологи советуют Весам как можно меньше носить простую и утилитарную одежду. Для такого яркого времени нужен яркий образ.

Скорпион

Скорпионы смогут вынести важные уроки из событий, которые будут происходить или происходили ранее. Эти люди раскроют наконец тайну бытия и всего, что им пришлось пережить в недавнем прошлом. Сейчас очень важно сохранять и накапливать энергию, чтобы выплеснуть ее в окружающий мир на выходных. Важно беречь силы для самого яркого воскресенья первой половины весны. В весеннее равноденствие Солнце даст толчок новым делам, новой любви и поможет Скорпионам выйти победителями в любой из сфер жизни.

Стрелец

Отрицательных событий в этот период будет не очень много, поэтому они не смогут убить в Стрельцах любовь к жизни.

Один из самых полезных жизненных навыков этой недели для представителей данного знака - умение быстро забывать все плохое.

Этим людям все нипочем - они на вершине Олимпа и смотрят на всех сверху вниз. Настало время действовать. Стрельцы ничем не ограничены, и ничто не может разрушить их мотивацию, энтузиазм и целеустремленность. Планеты и звезды на их стороне.

Козерог

Если у Козерогов не получится добиться поставленных задач, астрологи советуют просто избрать иную стратегию. Не нужно биться в одну и ту же дверь. Если вдруг в начале недели накроет волной негатива, избавиться от плохого настроения можно будет при помощи общения с близкими. События второй половины недели станут прологом к чему-то очень светлому и хорошему. Астрологи советуют Козерогам не плясать под чужую дудку, слушая непрошеные советы. Важно прислушиваться к интуиции.

Водолей

Марс и Венера в Водолее, поэтому людям данного знака сейчас будет проще всего понять, как привлечь в свою жизнь все хорошее. Водолеям важно создать правильную атмосферу вокруг себя. Ночные светила помогут этим людям свести к минимуму вероятность появления неурядиц.

Звезды и планеты будут в гармонии и накроют Водолеев своим энергетическим покровом. Все будет так, как захотят они сами.

Рыбы

В начале недели на жизненном пути Рыб с высокой вероятностью появятся люди, которым захочется воспользоваться их оптимизмом. Нужно избавиться от грубости и научиться не отвечать провокаторам на их попытки вывести вас из равновесия. Невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие - главные условия сохранения и приумножения удачи. Астрологи считают, что Рыбам нужно показывать миру исключительно благие намерения, даже если весь мир будет двигаться в противоположном направлении.

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