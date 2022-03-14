Василиса Володина о днях надежды и прогноз на неделю с 14 по 20 марта для каждого знака Зодиака

Начиная с 16.03 и дальше опять возможна эскалация обстановки (воинственный квадрат Марса и Урана, который будет становиться точным в районе 22-25 марта).

Ощущение от происходящего тогда может не быть таким, как в первых числах месяца (не настолько бесповоротным и бескомпромиссным), но все равно довольно резким, неожиданным.

Увы, вероятны провокации, обострение уже имеющихся противоречий. Как будто огонь, к которому все уже немного привыкли, вспыхивает с новой силой.

Но я все же обещала о надежде…

До 15 марта возможности договариваться хотя бы какие-то есть. Они по-прежнему не выглядят простыми.

День 17 марта несет проблески компромиссов.

21 марта тоже дарит немножко надежды на возможность прийти к решению, устраивающему одну сторону очень, вторую лишь частично. Большего успеха достигнет та сторона, которая будет договариваться на своей территории.