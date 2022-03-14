14 марта в России началось без Instagram (официально). В Украине же утро началось с сообщений о взрывах на окраине Киева, а также в столице. Новый раунд российско-украинских переговоров завершился "технической паузой". В Лондоне протестующие захватили особняк Дерипаски. Армия России применяет новую тактику. RUS TVNET внимательно следит за развитием событий в режиме онлайн.

Янукович рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Украине.

Предложенный план включал в себя заключения мирного соглашения Украины с Донбассом, реинтеграция Донбасса в Украину, создание Фонда восстановления Донбасса. Но получил отказ.

У армии РФ новая стратегия. Подробный разбор

Войска больше не пытаются достигнуть целей в глубине Украины кавалерийским наскоком - маршами в походных колоннах с открытыми флангами и без разведки, вертолетными десантами.

В Киеве снаряд попал в жилой дом. Обстрелам подверглись и окраины столицы

Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам. Над Киевом был сбит снаряд (предположительно, крылатая ракета). Он попал в жилой дом в одном из районов Киева. В результате падения обломков, погибло 2 человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава города Виталий Кличко.

Беременная женщина и ее ребенок скончались после обстрела роддома в Мариуполе

Беременная женщина и ребенок, которые ранее попали под обстрел больницы в Мариуполе, скончались. Об этом со ссылкой на врачей сообщил сотрудник агентства АР, работающий в городе.

СМИ: Россия просила помощи у Китая. США выступили с предупреждением Пекину

Россия запрашивала у Китая военную поддержку и технику. Об этом сообщает The New York Times. США уже отреагировали на эти сообщения, предупредив Китай о последствиях.

В российско-украинских переговоров взята "техническая пауза"

Утром 14 марта начался новый раунд переговоров между Россией и Украиной начался, сообщил постоянный член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк. Целью переговоров он назвал "нормальные, действенные" гарантии безопасности для Украины. На этот раз переговоры - в формате онлайн.

Перерыв взят для уточнения отдельных определений и продлится до вторника

Протестующие заняли лондонский особняк Дерипаски

Протестующие в Лондоне проникли в особняк стоимостью 50 миллионов фунтов. Особняк, по утверждению британских СМИ, принадлежит семье Олега Дерипаски, который на прошлой неделе попал под санкции. Активисты вывесили украинские флаги и баннеры: "Имущество освобождено".

Как в СССР открывался первый McDonald's и как он уходит из России

Список компаний, приостановивших свою деятельность или покинувших Россию, продолжает пополняться. Но приостановка работы McDonald's была замечена всеми без исключения - ведь открытие сети в свое время было знаковым событием в СССР. 13 марта 2022 года сеть ресторанов быстрого питания официально закрыла свои двери.

Галерея: 13 марта в Харькове

Зеленский посетил раненых солдат