Онлайн ⟩ Россия без Instagram, умерла беременная из Мариуполя, новый раунд переговоров. День 19-й

14 марта в России началось без Instagram, а накануне россияне прощались с McDonald’s. В Украине же утро началось с сообщений о взрывах на окраине Киева, а также в столице. Погибла беременная и ее ребенок из того самого обстрелянного роддома в Мариуполе. На сегодня намечен новый раунд российско-украинских переговоров. RUS TVNET внимательно следит за развитием событий в режиме онлайн.

В Киеве горит девятиэтажка - возможно, от обломков ракеты

Сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева.

Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но чуть раньше некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома, пишет Русская служба BBC.

По предварительной информации, один человек погиб, трое отправлены в больницу. Из дома были эвакуированы больше 60 человек.

Новые сообщения о взрывах

Украинские источники сообщают о новых взрывах - возможно, ракетных ударах - в окрестностях Ровно и на окраине Киева, пишет Русская служба BBC.

Украинские каналы сообщают, ссылаясь на главу Ровненской областной администрации Виталия Коваля, что в результате ракетного удара россиян повреждена телевышка недалеко от Ровно.

Информации о жертвах и раненых пока нет.

Агентство УНИАН сообщает, что в Житомирской области удар был нанесен по административному зданию в поселке Ставище. По предварительным данным, ранены четыре человека.

Зеленский посетил раненых солдат