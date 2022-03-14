Исследователь: агрессия России против Украины обострила этнические отношения в Латвии

До войны, по словам эксперта, этнические отношения в Латвии можно было охарактеризовать как относительно мирное сосуществование. В основном такими они остаются и сейчас, но агрессия России против Украины неизбежно их обострила и заставила людей смотреть на происходящее с тревогой и подозрением.

В целом во всех этнических общинах Латвии видно понимание происходящего, хотя замечены и подготовленные провокаторы, которые пытаются использовать ситуацию, отметил Капранс.

Он также добавил, что латвийское общество относительно едино в отношении приема беженцев - примерно три четверти населения поддерживают прием украинцев.