Исследователь: агрессия России против Украины обострила этнические отношения в Латвии

До войны, по словам эксперта, этнические отношения в Латвии можно было охарактеризовать как относительно мирное сосуществование. В основном такими они остаются и сейчас, но агрессия России против Украины неизбежно их обострила и заставила людей смотреть на происходящее с тревогой и подозрением.
В целом во всех этнических общинах Латвии видно понимание происходящего, хотя замечены и подготовленные провокаторы, которые пытаются использовать ситуацию, отметил Капранс.
Он также добавил, что латвийское общество относительно едино в отношении приема беженцев - примерно три четверти населения поддерживают прием украинцев.
В то же время, по словам эксперта, при размещении беженцев, например, в Даугавпилсе, где выше доля населения, которая считает, что Россия освобождает Украину от вымышленных фашистов, могут возникнуть идеологически конфликты или даже более острые столкновения.