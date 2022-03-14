Пн, 14.03.2022
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о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине
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Исследователь: агрессия России против Украины обострила этнические отношения в Латвии

Акции в Риге в поддержку Украине ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Российское вторжение в Украину обострило межнациональные отношения в Латвии, сказал на Латвийском радио исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

До войны, по словам эксперта, этнические отношения в Латвии можно было охарактеризовать как относительно мирное сосуществование. В основном такими они остаются и сейчас, но агрессия России против Украины неизбежно их обострила и заставила людей смотреть на происходящее с тревогой и подозрением.

В целом во всех этнических общинах Латвии видно понимание происходящего, хотя замечены и подготовленные провокаторы, которые пытаются использовать ситуацию, отметил Капранс.

Он также добавил, что латвийское общество относительно едино в отношении приема беженцев - примерно три четверти населения поддерживают прием украинцев.

В то же время, по словам эксперта, при размещении беженцев, например, в Даугавпилсе, где выше доля населения, которая считает, что Россия освобождает Украину от вымышленных фашистов, могут возникнуть идеологически конфликты или даже более острые столкновения.

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