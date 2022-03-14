Видео ⟩ Нагиев прервал молчание черно-белым видео: "Мы воевали сами с собой"

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?" - подписал публикацию Нагиев.
В черно-белом ролике звучат слова из хита Бориса Гребенщикова:
"Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Они пьют и едят нашу смерть.
От того, что им нечего больше хотеть.
А земля лежит в ржавчине,
И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,
Время вернуться домой...".
Напомним, ранее лидер группы "Авквариум" Борис Гребенщиков осудил войну в Украине. Он отметил, что люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они - позор России.