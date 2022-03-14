Пн, 14.03.2022
Не понимаю, почему в цивилизованном мире, когда люди должны учить вести конструктивный диалог и разговаривать, почему нельзя было договориться на политическом уровне, зачем страдать мирным жителям, детям. Это очень страшно. Анастасия, беженка из Украины
Анастасия, беженка из Украины

Видео ⟩ Нагиев прервал молчание черно-белым видео: "Мы воевали сами с собой"

Дмитрий Нагиев ФОТО: Кадр из видео

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев попрощался со своими подписчиками в Instagram черно-белым видео, на котором он молча бреет голову. Ролик он сопроводил песней группы "Аквариум" "Поезд в огне". 

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?" - подписал публикацию Нагиев. 

В черно-белом ролике звучат слова из хита Бориса Гребенщикова:

"Мы ведем войну уже семьдесят лет,

Нас учили, что жизнь - это бой,

Но по новым данным разведки

Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов,

Они пьют и едят нашу смерть.

Их дети сходят с ума

От того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,

Церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,

Время вернуться домой...".

Напомним, ранее лидер группы "Авквариум" Борис Гребенщиков осудил войну в Украине. Он отметил, что люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они - позор России. 

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