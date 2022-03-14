Видео ⟩ Нагиев прервал молчание черно-белым видео: "Мы воевали сами с собой"

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что ж я, старый, натворил?" - подписал публикацию Нагиев.

В черно-белом ролике звучат слова из хита Бориса Гребенщикова:

"Мы ведем войну уже семьдесят лет,

Нас учили, что жизнь - это бой,

Но по новым данным разведки

Мы воевали сами с собой.

Я видел генералов,

Они пьют и едят нашу смерть.

Их дети сходят с ума

От того, что им нечего больше хотеть.

А земля лежит в ржавчине,

Церкви смешали с золой.

И если мы хотим, чтобы было куда вернуться,

Время вернуться домой...".