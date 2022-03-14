Фото ⟩ В Киеве снаряд попал в жилой дом. Есть погибшие

Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но ранее некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома, пишет Русская служба BBC.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в жилом девятиэтажном доме в Киеве, в котором ранним утром 14 марта попал снаряд,

обнаружены тела двух погибших. Еще три человека, по словам Геращенко, доставлены в больницы.

Из дома были эвакуированы около 70 человек.

Также снаряды попали в завод "Антонов" в Киеве, сообщают в местной администрации.

На заводе после обстрела начался пожар

ФОТО: Reuters/ScanPix