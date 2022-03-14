Фото ⟩ В Киеве снаряд попал в жилой дом. Есть погибшие

Фото ⟩ В Киеве снаряд попал в жилой дом. Есть погибшиеДополнено
Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам. Сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева, пишет Русская служба BBC.
Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам. Сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева, пишет Русская служба BBC.
Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но ранее некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома, пишет Русская служба BBC.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в жилом девятиэтажном доме в Киеве, в котором ранним утром 14 марта попал снаряд,
Из дома были эвакуированы около 70 человек.
Также снаряды попали в завод "Антонов" в Киеве, сообщают в местной администрации.
На заводе после обстрела начался пожар