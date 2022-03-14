Пн, 14.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Фото ⟩ В Киеве снаряд попал в жилой дом. Есть погибшие
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ФОТО: Reuters/ScanPix

Прошедшей ночью и утром украинские населенные пункты вновь подверглись обстрелам. Сообщается, что снаряд попал в жилой дом в одном из районов Киева, пишет Русская служба BBC.

Пожарные пишут о попадании "неизвестного объекта", но ранее некоторые пользователи соцсетей писали, что над Киевом были сбиты две ракеты, и обломки упали на дома, пишет Русская служба BBC.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в жилом девятиэтажном доме в Киеве, в котором ранним утром 14 марта попал снаряд,

обнаружены тела двух погибших. Еще три человека, по словам Геращенко, доставлены в больницы.

 Из дома были эвакуированы около 70 человек.

Также снаряды попали в завод "Антонов" в Киеве, сообщают в местной администрации.

На заводе после обстрела начался пожар

ФОТО: Reuters/ScanPix
ФОТО: Reuters/ScanPix

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