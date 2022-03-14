За сутки выявлено 2097 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 633 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1464 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 4823,2 случая.

Всего вчера было сделано 4872 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,0%.