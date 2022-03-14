Фото ⟩ В центре Донецка раздался взрыв
Русская служба BBC со ссылкой на очевидцев сообщила, что в центре Донецка раздался взрыв. На землю упало множество осколков.
Русская служба BBC со ссылкой на очевидцев сообщила, что в центре Донецка раздался взрыв. На землю упало множество осколков.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что над Донецком была сбита ракета "Точка-У". По его утверждениям, она несла запрещенный кассетный заряд.
Ранее сообщались разные данные о количестве погибших и раненых.