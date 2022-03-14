Пн, 14.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Фото ⟩ В центре Донецка раздался взрыв

Русская служба BBC со ссылкой на очевидцев сообщила, что в центре Донецка раздался взрыв. На землю упало множество осколков. 

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что над Донецком была сбита ракета "Точка-У". По его утверждениям, она несла запрещенный кассетный заряд.

Представители самопровозглашенной ДНР сообщили, что погибли 17 человек, 28 ранены.

Ранее сообщались разные данные о количестве погибших и раненых.

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