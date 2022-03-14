Скандал с советскими хоккеистами: как игроки московского "Динамо" пропали в Латвии

Дарюс Каспарайтис - олимпийский чемпион Альбервилля-1992, серебряный призёр Нагано-1998 и бронзовый - Солт-Лейк-Сити-2002. За время своей карьеры он выступал за "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург Пингвинз", "Колорадо Эвеланш", "Нью-Йорк Рейнджерс", а также за российские "Динамо", "Ак Барс" и СКА.

Один из скандалов приключился в самом начале карьеры спортсмена, когда он выступал за московское "Динамо".

"Как-то Сергея Петренко уговорил рвануть в Ригу - и пропали на три дня. "Динамо" нас едва не объявило во всесоюзный розыск. Я ещё Серёге говорил: "Да не звони ты в клуб, никому мы не нужны!". Когда вернулись, меня, молодого, сразу хотели в армию отправить. А Петренко чуть не выгнали. В конце концов простили обоих", - приводит слова Каспарайтиса издание.

Почему их выбор пал на Ригу? Дело в том, что в Дагомысе спортсмены познакомились с "девчонками-латышками".

"Одна мне очень понравилась - собрался к ней в гости. А в одиночку скучно было лететь, Серёгу подключил. Но в Риге мы так завелись, что девчонки нас бросили. Не выдержали они нас.

И ведь все это было в разгар сезона. Начали в выходной - но не смогли остановиться.