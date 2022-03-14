Пн, 14.03.2022
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о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

В Бауском крае водитель сбил автостопщика без отражателя

ФОТО: Travel_Master/shutterstock.com

В субботу, 12 марта, в Вецумниекской волости Бауского края мужчина на автомобиле BMW 525 сбил пешехода, который пытался "остановить" автомобиль и находился на дороге без светоотражающих элементов, сообщает Даце Калниня, представитель Госполиции.

Она заявила, что в темное время суток на мужчине не было светоотражающего жилета или одежды с видимыми элементами из светоотражающего материала, поэтому водитель заметил его только тогда, когда избежать столкновения было уже невозможно.

В ходе проверки у водителя BMW 525 не было обнаружено алкогольного опьянения. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, пострадавший также был проверен на наличие алкоголя в крови.

Сотрудники полиции напоминают, что пешеходам как вне населенных пунктов, так и в городской черте необходимо позаботиться о своей видимости.

"Иногда и на освещенной дороге трудно увидеть пешеходов, но наличие светоотражающих элементов или жилета позволяет водителю вовремя заметить, что пешеход участвует в дорожном движении", - признает Калниня.

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