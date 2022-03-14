В Бауском крае водитель сбил автостопщика без отражателя

Она заявила, что в темное время суток на мужчине не было светоотражающего жилета или одежды с видимыми элементами из светоотражающего материала, поэтому водитель заметил его только тогда, когда избежать столкновения было уже невозможно.

В ходе проверки у водителя BMW 525 не было обнаружено алкогольного опьянения. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, пострадавший также был проверен на наличие алкоголя в крови.

Сотрудники полиции напоминают, что пешеходам как вне населенных пунктов, так и в городской черте необходимо позаботиться о своей видимости.