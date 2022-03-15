Фото, видео ⟩ Что делают сейчас Седокова и Тимма?
С момента начала войны в Украине, Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост, делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми.
С момента начала войны в Украине, Анна Седокова, как и другие украинские исполнители, сделала антивоенный пост, делилась в сторис фотографиями с разрушенными домами и страдающими людьми.
Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков.
11 марта певица написала: "Постепенно прихожу в себя. Скоро буду".
Следом наконец Седокова прервала молчание и поговорила со своими фолловерами о происходящем:
Анна объяснила себе, что хватит и надела черный боди, накрасила алой помадой губы, села в машину и включила ту музыку, которую хотела слушать сама, и нажала на газ.
"Сегодня утром я решила прервать молчание. И вечером узнала о блокировке (о блокировке Instagram - прим. ред.). Магия? Чуйка? Я не знаю. Но точно знаю, что готова начать новую жизнь! И больше не собираюсь "замирать", - подчеркнула Седокова.
Дальше Анна продолжила рассказывать поклонникам, как она решила выходить из сложившейся ситуации. Судя по сторис Анна находится не в России, а с детьми и мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во Флориде.
Она предложила подписчикам понять и принять, что "как раньше" уже не будет.
Седокова предложила изучить новые рынки. Посмотреть по сторонам: "Мир большой и не везде он враждебный. Это как думать, что все мужики козлы. И постоянно их встречать на пути. Вам точно за эти несколько дней поступило несколько новых предложений. Не откидывайте их. Запишите на лист бумаги и проанализируйте "за" и "против".
Она посоветовала не паниковать. Анна отметила, что сейчас самое время понять в чем твоя истинная ценность. К примеру, она умеет "вставать на ноги в самых сложных ситуациях". Еще по мнению звезды, очень важно делать что-то новое. Кроме этого следует вспоминать о традициях и не загонять себя в депрессию.
Очевидно, что певица решила последовать своим советам и изучать новые рынки. Напомним, что в России у артистки был интернет-магазин ее бренда LaStory. В Москве находился офис и производство. Что с ними будет на данным момент не известно. Очевидно, что продвигать свои товары знаменитость решила через Telegram-канал:
"В понедельник тут буду раздавать подарки из новой коллекции LaStory и буду поднимать вам настроение. Открою комментарии и будем ближе. А пока я поняла, что больше всего хочется отвлечься на простые бытовые вещи. Вот мы вчера проехали просто в большой магазин, и я просто и искренне наслаждалась. Купила фен и плойку. Не плохое начало новой жизни. Как минимум с чего то нужно начинать… Но потом пошел ливень", - написала Анна под фото и видео с мужем и сыном.
Янис Тимма никаких заявлений о войне в Украине не делал. Он лишь сменил профильное фото в Instagram на черный квадрат.