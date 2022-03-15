Фото, видео ⟩ Что делают сейчас Седокова и Тимма?

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Отдельно знаменитость многое писала о роженицах, которые находились в подвалах, о детях. Внезапно Анна закрыла публичный доступ в свой Instagram-профиль и пропала на какое-то время.

Через какое-то время она поделилась ссылкой на свой Telegram-канал и пригласила туда своих подписчиков.

11 марта певица написала: "Постепенно прихожу в себя. Скоро буду".

"Вспоминаю как очень расстроилась, когда 22 февраля мне отрезали 20 см волос, когда я просила подравнять кончики. Мне прям было грустно. Какая глупая была грусть. И как мы были счастливы тогда. Со своими маленькими печалями", - размышляла Анна в паблике.

Следом наконец Седокова прервала молчание и поговорила со своими фолловерами о происходящем:

"Вчера был отвратительный вечер. В целом все последние дни не очень. Но вчера я поняла, что больше не хочу "замирать". Бежать тоже не хочу и бить. Но главное было выйти из этого состояния ступора и боязни говорить".

Анна объяснила себе, что хватит и надела черный боди, накрасила алой помадой губы, села в машину и включила ту музыку, которую хотела слушать сама, и нажала на газ.

"Сегодня утром я решила прервать молчание. И вечером узнала о блокировке (о блокировке Instagram - прим. ред.). Магия? Чуйка? Я не знаю. Но точно знаю, что готова начать новую жизнь! И больше не собираюсь "замирать", - подчеркнула Седокова.

Дальше Анна продолжила рассказывать поклонникам, как она решила выходить из сложившейся ситуации. Судя по сторис Анна находится не в России, а с детьми и мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во Флориде.

"Выживет тот, кто сумеет адаптироваться лучше", - заметила Анна.

Она предложила подписчикам понять и принять, что "как раньше" уже не будет.

"И чем раньше вы осознаете это, тем проще будет дальше. Не стоит цепляться за прошлое как бабушки за коммунизм. Стоит строить новое будущее", - заметила певица.

Седокова предложила изучить новые рынки. Посмотреть по сторонам: "Мир большой и не везде он враждебный. Это как думать, что все мужики козлы. И постоянно их встречать на пути. Вам точно за эти несколько дней поступило несколько новых предложений. Не откидывайте их. Запишите на лист бумаги и проанализируйте "за" и "против".

Она посоветовала не паниковать. Анна отметила, что сейчас самое время понять в чем твоя истинная ценность. К примеру, она умеет "вставать на ноги в самых сложных ситуациях". Еще по мнению звезды, очень важно делать что-то новое. Кроме этого следует вспоминать о традициях и не загонять себя в депрессию.

Очевидно, что певица решила последовать своим советам и изучать новые рынки. Напомним, что в России у артистки был интернет-магазин ее бренда LaStory. В Москве находился офис и производство. Что с ними будет на данным момент не известно. Очевидно, что продвигать свои товары знаменитость решила через Telegram-канал:

"В понедельник тут буду раздавать подарки из новой коллекции LaStory и буду поднимать вам настроение. Открою комментарии и будем ближе. А пока я поняла, что больше всего хочется отвлечься на простые бытовые вещи. Вот мы вчера проехали просто в большой магазин, и я просто и искренне наслаждалась. Купила фен и плойку. Не плохое начало новой жизни. Как минимум с чего то нужно начинать… Но потом пошел ливень", - написала Анна под фото и видео с мужем и сыном.

Кроме этого Анна написала в сторис, что купила игрушечную спортивную машинку, чтобы поставить ее в новом доме, где бы он ни был: "Купила себе мотивацию. Поставлю себе на полочку в новом доме. Где бы он ни был".

Янис Тимма никаких заявлений о войне в Украине не делал. Он лишь сменил профильное фото в Instagram на черный квадрат.