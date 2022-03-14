У армии РФ новая стратегия. Анализируем 3-ю неделю вторжения и вспоминаем Советско-финляндскую войну

Откуда мы все это знаем?

Все современные войны проходят "под наблюдением" добровольцев, собирающих и фильтрующих (в том числе на предмет "фейков" и двойного подсчета) документальные данные - видео и фото. При этом списки абсолютно прозрачные: свидетельство о каждой потере может проверить любой желающий. Один из таких списков (от авторов, "обсчитывавших" все последние войны - в Сирии, Ираке, Ливии, Карабахе, в Донбассе) можно посмотреть здесь.

И чем это все может закончиться?

Пока слишком рано делать предсказания. Российская армия, если она сможет изменить подход ("быть сильным везде") на более прагматичный и простой ("концентрация сил на ключевых направлениях"), все еще имеет шансы разбить украинские силы на Левобережье. Для этого ей придется исправлять ошибки первоначального развертывания: отказаться от решительных действий в направлении Одессы, перебросить силы на юг от Харькова и в Запорожскую область, усилить группировку, наступающую к западу от Донецка. Под Киевом придется сосредоточиться на том, чтобы наладить снабжение.

Украинскому командованию исправить собственные ошибки начального этапа сложнее: оно пропустило удар на юге страны в первые дни и теперь перебросить туда подкрепления, чтобы избежать полного окружения сил в Донбассе, будет трудно. Основным направлением для Украины останется киевское (город наиболее тщательно готовился к обороне, в том числе, как рассказывают украинские командиры, ослабляя войска на юге - за счет переброшенных в столицу средств ПВО).

Однако тот факт, что украинская армия не может перехватить инициативу, не гарантирует Российской армии победу. Все зависит от того, как стороны смогут транслировать свою военную стратегию в достижение политических целей. Тут может оказаться, что Кремль критически просчитался еще на стадии планирования операции: Российская армия превосходит украинскую в огневой мощи и мобильности, при всех проблемах может наращивать интенсивность авиаударов и т. д. Однако численного превосходства (его можно оценить как полуторное без учета полицейских и нерегулярных частей) может не хватить, для того чтобы в последовательных операциях (с концентрацией в них всех сил) разгромить большую часть украинской армии и надежно оккупировать значительную часть страны.

При этом Российская армия пока не демонстрирует, что может брать хорошо укрепленные города теми методами, которые выбрала. А попытка штурмовать населенные пункты с сотнями тысяч жителей будут неуклонно ухудшать внешнеполитическое положение России. Нежелательность такого варианта признал сегодня и Кремль.

В этих условиях возрастает вероятность компромиссного соглашения (по типу договора, окончившего Советско-финляндскую войну в 1940 году (обстоятельства начала и ход войны при этом сильно отличались). К такому соглашению Кремль явно хотел бы подойти, имея в качестве козырей крупные военные успехи (например, окруженную группировку в Донбассе).