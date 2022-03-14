Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

"Неприкасаемых нет": ЕС одобрил новые санкции против России

ФОТО: Shutterstock

ЕС одобрил в понедельник новые санкции против России, связанные с ее вторжением в Украину.

Председатель ЕС Франция заявила, что послы 27 стран блока приняли четвертый пакет санкций, направленный на связанных с войной в Украине лиц и фирмы.

Их имена вскоре опубликуют в официальном журнале ЕС.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сказал в понедельник, что "неприкасаемых нет".

"Список олигархов постоянно расширяется, и не только список олигархов, но и высокопоставленных госслужащих и военных России", - добавил он.

В списке подвергающихся санкциям списка есть и россияне, активно участвующие в работе российской пропагандистской машины.

По сообщению Франции, послы также одобрили обращение к Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы та лишила Россию статуса привилегированной страны. Это позволило бы ввести карательные тарифы для российского экспорта

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