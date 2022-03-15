"Яхту Медведева" могут конфисковать в Финляндии. Накануне войны ее пытались спасти от санкций

Смена собственника яхты в день начала военных действий в Украине похожа на попытку ухода от потенциальных санкций, говорит гендиректор "Transparency International - Россия" Илья Шуманов (организация признана в России иноагентом). По его мнению, собственник яхты мог заранее знать о том, что Россия начнет "специальную операцию" против Украины, и потому запустил процесс перерегистрации.
Почему "Фотинию" не смогли вывести по морю
После начала войны в Украине европейские власти устроили настоящую охоту за яхтами российских чиновников и миллиардеров, попавших под санкции.
Так, в Германии была арестована 156-метровая яхта Dilbar Алишера Усманова, а в Италии - 143-метровый парусник Андрея Мельниченко. А французские власти арестовали яхту Amore Vero, которая, по их данным, принадлежит главе Роснефти Игорю Сечину (в самой компании отрицают, что Сечин имеет отношение к этому судну).
Зато счастливо избежала ареста яхта Graceful, которая записана на юрлицо, имевшее отношение к "дворцу Путина". Некоторые западные медиа даже называли ее "яхтой Путина". За две недели до начала войны она стояла на реконструкции на верфи в Гамбурге, но потом неожиданно, до окончания всех работ, отправилась в Калининград.
Илья Шуманов ранее говорил Би-би-си, что ее так же, как и "Фотинию", возможно, пытались спасти от санкций.
Могли ли по такой же схеме оперативно забрать в Россию и "Фотинию"? Хейки Куокка из Kotka Yacht Store, где хранится "Фотиния", говорит, что это было невозможно из-за ледовой обстановки в Финском заливе, и собственник даже не предпринимал таких попыток.
"В конце февраля яхта не могла бы покинуть Котку: слишком много снега и льда", - сказал он Би-би-си.
"Без сопровождения ледокола она бы там не прошла", - говорит сотрудник петербургского порта, который имеет отношение к ледовой проводке судов.
Би-би-си обратилась за комментарием к Сергею Павлюкову - директору компании "Инвестиционное содружество", на которую записана "Фотиния".
"А вы американский террорист? Я американских террористов готов рвать зубами", - так отреагировал он, когда узнал, кто ему звонит.
"Вы ведь возглавляете компанию "Инвестиционное содружество"", - уточнил журналист Би-би-си.
"Причем здесь это?! Ерунда! Вы американский террорист, люди живут спокойно, а вас бы я разорвал на куски".
"А что с так называемой "яхтой Медведева", которая в Котке стоит?"
Но на этом разговор закончился.
* - Российские власти считают происходящее в Украине не войной, а специальной военной операцией
8 октября 2021 года власти России внесли корреспондента Би-би-си Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 17 января 2022 года этот статус был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску.