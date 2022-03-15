"Яхту Медведева" могут конфисковать в Финляндии. Накануне войны ее пытались спасти от санкций

Однако теперь ее зимовка может затянуться. Через несколько дней после начала войны ЕС внес Дмитрия Медведева в санкционные списки - как раз за то, что экс-премьер голосовал за признание ДНР и ЛНР.

После этого европейские чиновники стали искать возможное имущество лиц, попавших под санкции. Так они вышли на яхту "Фотиния", стоящую в эллинге в Котке, написала финская газета Helsinki Sanomat. Сейчас финские и европейские чиновники проверяют, как она связана с экс-премьером России.

"Яхтой Медведева" это судно назвал Алексей Навальный в знаменитом расследовании "Он вам не Димон". Собственно, Фотиния - это грекоязычный вариант имени Светлана. Именно так зовут супругу экс-премьера. Стоимость яхты на момент покупки составляла около 11 млн долларов. Сам Медведев назвал расследование Навального "чушью" и "компотом".

Пока финские правоохранительные органы идут по стопам Навального, "Фотиния" остается в эллинге, выделяясь среди других яхт своими размерами: 32 метра в длину и семь - в ширину. Один из руководителей эллинга, Хейкки Куокка, пустил внутрь журналистов финского портала Yle и показал им судно.

В беседе с Yle Хейки Куокка заявил, что у него нет никакой информации о связях "Фотинии" с Дмитрием Медведевым. А Би-би-си он рассказал, что официальный владелец яхты исправно платит деньги за хранение и пока не выходил на связь, несмотря на интерес финских властей.

Как пытались спасти "Фотинию"

Сейчас официальный собственник "Фотинии" - российская компания "Инвестиционное содружество", следует из базы судовых станций Международного союза электросвязи.

Российский сертификат на эксплуатацию моторной яхты этого типа у компании есть с 2009 года, указано в системе "СПАРК-Интерфакс".

До последнего времени "Инвестиционное содружество" было записано на кипрский офшор Furcina Limited. В расследовании Алексея Навального "Он вам не Димон" он упоминался как один из офшоров Ильи Елисеева - однокурсника Дмитрия Медведева. Именно Елисеев, по мнению Навального, якобы управляет активами Медведева.

Сам Елисеев говорил потом, что он "не завхоз премьер-министра", а упомянутые в расследовании активы принадлежат ему.

Однако в день начала войны с Украиной - 24 февраля - кипрская Furcina Limited вышла из собственников "Инвестиционного содружества", на которую записана яхта "Фотиния".

Теперь ее владелец - московское АО "Константа". От нее можно в два клика добраться до структур, упомянутых в расследовании Алексея Навального.