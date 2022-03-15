Онлайн ⟩ Абрамович вернулся домой. У РФ кончаются силы. Фанаты "Рубина" не любят Z. День 20-й

Вот уже 20 дней продолжается вторжение России в Украину. Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России, Украина заявила о смерти уже 90 детей, Абрамович вернулся в Россию. RUS TVNET продолжает следить за ходом событий в режиме онлайн.

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Абрамович прилетел в Москву из Тель-Авива

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву на своем бизнес-джете.

На прошлой неделе власти Британии ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, из-за их связи с российским президентом Владимиром Путиным (сам Абрамович наличие подобных связей отрицал). Газета Financial Times сообщала, что такое же решение в минувшие выходные приняли власти ЕС, сообщает Русская служба BBC.

Четвертый пакет санкций против ЕС

Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России Санкции включают в себя:

Полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями разных секторов экономики, входящих в военно-промышленным комплекс.

Запрет на импорт стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро.

Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики.

Расширение санкционных списков как физических, так и юридических лиц. Создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации.

Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы еще больше осложнит доступ к финансовым рынкам ЕС.

Также Еврокомиссия утвердила ранее принято странами "Большой семерки" отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле, пишет "Медуза".

Также к санкциям присоединилась и Великобритания, которая вслед за ЕС запретила экспорт предметов роскоши в Россию, а также отменила режим наибольшего благоприятствования для сотен наименований товаров из РФ и Беларуси.

В Испании конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит олигарху Чемезову

В Барселоне в понедельник была конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит российскому олигарху Сергею Чемезову, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.