Вот уже 20 дней продолжается вторжение России в Украину. Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России, Украина заявила о смерти уже 90 детей, Зеленский выступил с новым видеообращением. RUS TVNET продолжает следить за ходом событий в режиме онлайн.

Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России за вторжение в Украину, заявили представители председательствующей в ЕС Франции. Представители 27 стран ЕС утвердили санкции в отношении лиц и компаний, причастных к нападению на Украину. Их имена будут обнародованы после опубликования в официальном вестнике ЕС, заявила Франция, добавив, что санкции были разработаны в координации с западными партнерами. Дипломаты ЕС также утвердили заявление Всемирной торговой организации о том, что для России отменен статус "наибольшего благоприятствования". Лишение России этого статуса может привести к введению пошлин на российский экспорт.