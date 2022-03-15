Онлайн ⟩ Переговоры перенесены. Смерть американского оператора. Санкции против Байдена и Трюдо. День 20-й

Вот уже 20 дней продолжается вторжение России в Украину. Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Владимир Зеленский подписал указ о "коллаборационистах", также в новом обращении он предложил российским солдатам сдаться. Переговоры между Украиной и Россией вновь переносятся. Стало известно, что в Украине погиб оператор Fox News и украинская журналистка. RUS TVNET продолжает следить за ходом событий в режиме онлайн.

Переговоры между Украиной и Россией вновь переносятся

Во вторник, 15 марта, Украина и России продолжили начатые накануне переговоры о прекращении войны, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

К позднему вечеру стало известно, что переговоры продолжатся завтра. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - написал Подоляк.

Ранее и украинская, и российская стороны сделали заявления, свидетельствующие о смягчении позиций на переговорах.

Но ключевое требование Украины - прекращение огня для открытия гуманитарных коридоров и эвакуации мирного населения из окруженных городов - по-прежнему не выполнено.

Россия выходит из Совета Европы

Генсеку Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич вручили уведомление о выходе из организации России, пишет "Медуза" со ссылкой на сообщение российского МИДа.

Как заявило ведомство, "государства НАТО и ЕС, злоупотребляя большинством в Совете Европы последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики".

РФ была членом Совета Европы с 1996 года. Из-за вступления в организацию, в России ввели мораторий на смертную казнь.

В Украине погиб оператор Fox News и украинская журналистка

Американский телеканал Fox News сообщил о гибели в Украине своего оператора Пьера Закржевски. По словам представителей телеканала, автомобиль, в котором ехал журналист, попал под встречный огонь, пишет Русская служба BBC.

Пьер Закржевски освещал почти все ключевые конфликты в горячих точках для Fox News, сообщил телеканал. Он работал в Афганистане, Ираке, Сирии.

Как передает "Медуза", вместе с Закржевски погибла и украинская журналистка Александра Кувшинова. Артиллерийский обстрел, приведший к гибели журналистов, произошел в северо-восточной части села Горенка. Украинские СМИ пишут, что огонь вели российские войска.

Несколько дней назад в Ирпене погиб американский фотожурналист Брент Рено.

РФ вводит санкции против Джо Байдена и премьера Канады

Власти России ввели персональные санкции против американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников США.

В их число попали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Минобороны Ллойд Остин,экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Джо Байдена - Хантер Байден.

Им всем запрещен въезд в Россию.

Как сказано, соответствующие санкции приняты "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".

Чуть позднее МИД России сообщил о введении санкций и против премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Зеленский предложил российским солдатам сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российской армии с предложением сложить оружие: "Я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте".

SOHR: Россия завербовала для участия в войне в Украине 40 000 сирийских боевиков

Россия завербовала в Сирии десятки тысяч боевиков для войны в Украине, сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская организация по защите прав людей Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

На прошлой неделе Кремль сообщил, что добровольцев, в том числе и из Сирии, приглашают воевать в Украине на стороне российской армии.

SOHR сообщает, что российские военные чиновники в сотрудничестве с сирийской армией и боевиками союзников создали вербовочные центры в контролируемых сирийским режимом округах, пишет AFP.

"Более 40 000 сирийцев записались, чтобы воевать вместе с Россией в Украине", - сообщил директор SOHR Рами Абдуррахман.

СМИ: Роман Абрамович прилетел в Москву

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву. Как сообщает агентство Reuters, его бизнес-джет прибыл в Россию из Тель-Авива.

По информации сервиса Flightradar24, в понедельник самолет Абрамовича вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, на короткое время совершил посадку в Стамбуле, после чего направился в Москву.

В поле зрения журналистов попал и сам Абрамович - его сфотографировали в понедельник в VIP-зоне израильского аэропорта.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания ввела санкции против семи российских бизнесменов, в том числе и против Абрамовича.

Четвертый пакет санкций против ЕС

Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России Санкции включают в себя:

Полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями разных секторов экономики, входящих в военно-промышленным комплекс.

Запрет на импорт стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро.

Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики.

Расширение санкционных списков как физических, так и юридических лиц. Создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации.

Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы еще больше осложнит доступ к финансовым рынкам ЕС.

Также Еврокомиссия утвердила ранее принято странами "Большой семерки" отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле, пишет "Медуза".

Также к санкциям присоединилась и Великобритания, которая вслед за ЕС запретила экспорт предметов роскоши в Россию, а также отменила режим наибольшего благоприятствования для сотен наименований товаров из РФ и Беларуси.