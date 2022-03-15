Онлайн ⟩ Смерть американского оператора. Санкции России против Байдена и Трюдо. Новые переговоры. День 20-й

Вот уже 20 дней продолжается вторжение России в Украину. Украина заявила о смерти уже 90 детей. Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Владимир Зеленский подписал указ о "коллаборационистах", также в новом обращении он предложил российским солдатам сдаться. Возобновились мирные переговоры между Россией и Украиной. Стало известно, что в Украине погиб оператор Fox News и украинская журналистка. RUS TVNET продолжает следить за ходом событий в режиме онлайн.

В Украине погиб оператор Fox News и украинская журналистка

Американский телеканал Fox News сообщил о гибели в Украине своего оператора Пьера Закржевски. По словам представителей телеканала, автомобиль, в котором ехал журналист, попал под встречный огонь, пишет Русская служба BBC.

Пьер Закржевски освещал почти все ключевые конфликты в горячих точках для Fox News, сообщил телеканал. Он работал в Афганистане, Ираке, Сирии.

Как передает "Медуза", вместе с Закржевски погибла и украинская журналистка Александра Кувшинова. Артиллерийский обстрел, приведший к гибели журналистов, произошел в северо-восточной части села Горенка. Украинские СМИ пишут, что огонь вели российские войска.

Несколько дней назад в Ирпене погиб американский фотожурналист Брент Рено.

РФ вводит санкции против Джо Байдена и премьера Канады

Власти России ввели персональные санкции против американского президента Джо Байдена и других высокопоставленных чиновников США.

В их число попали госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Минобороны Ллойд Остин,экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Джо Байдена - Хантер Байден.

Им всем запрещен въезд в Россию.

Как сказано, соответствующие санкции приняты "в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ".

Чуть позднее МИД России сообщил о введении санкций и против премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Зеленский предложил российским солдатам сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российской армии с предложением сложить оружие: "Я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс. Шанс выжить: если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращается ваша армия. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте".

Украина мобилизует дополнительных резервистов

Власти Украины мобилизуют людей с боевым опытом — военнообязанных, не входивших в категорию резервистов первой очереди.

Журналисты покидают прокремлевские каналы

Так, журналистка Жанна Агалакова уволилась с Первого канала, а журналист Вадим Глускер - с НТВ.

Украина поняла, что не станет сейчас членом НАТО

По его словам, Украина поняла, что ее не ждут в НАТО и потому рассчитывает на свои силы, но просит помочь ей защититься, особенно в условиях угрозы соседним европейским странам-членам НАТО.

Россия вербует наемников в Сирии

Россия завербовала в Сирии десятки тысяч боевиков для войны в Украине, сообщает базирующаяся в Лондоне сирийская организация по защите прав людей Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Мирные переговоры России и Украины возобновились

Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что переговоры с российской стороной возобновились, передает Русская служба BBC.

Киев: сотрудничество с РФ теперь уголовно наказуемо

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность".

Генерал из США: У России через 10 дней не останется сил воевать

У России в течение десяти дней иссякнут возможности продолжать активные боевые действия в Украине

Абрамович прилетел в Москву из Тель-Авива

Российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Москву на своем бизнес-джете.

На прошлой неделе власти Британии ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича, из-за их связи с российским президентом Владимиром Путиным (сам Абрамович наличие подобных связей отрицал). Газета Financial Times сообщала, что такое же решение в минувшие выходные приняли власти ЕС, сообщает Русская служба BBC.

Четвертый пакет санкций против ЕС

Европейский союз (ЕС) в понедельник принял четвертый пакет санкций против России Санкции включают в себя:

Полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными предприятиями разных секторов экономики, входящих в военно-промышленным комплекс.

Запрет на импорт стальных изделий, который лишит Россию экспортной выручки примерно в 3,3 миллиарда евро.

Запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением атомной энергетики.

Расширение санкционных списков как физических, так и юридических лиц. Создание списка активно участвующих в кампании по дезинформации.

Запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Запрет европейским рейтинговым агентствам оказывать услуги России и российским компаниям, чтобы еще больше осложнит доступ к финансовым рынкам ЕС.

Также Еврокомиссия утвердила ранее принято странами "Большой семерки" отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле, пишет "Медуза".

Также к санкциям присоединилась и Великобритания, которая вслед за ЕС запретила экспорт предметов роскоши в Россию, а также отменила режим наибольшего благоприятствования для сотен наименований товаров из РФ и Беларуси.

В Испании конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит олигарху Чемезову

В Барселоне в понедельник была конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит российскому олигарху Сергею Чемезову, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.