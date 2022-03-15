Новые детали убийства в Плявниеках. В машине преступников находился еще один человек

Весь конец недели у следователей и экспертов выходных не было - об этом сообщили свидетели, наблюдавшие за работой полиции у помещений автомойки и кафе, где в пятницу произошло убийство.

Место событий стражи порядка исследовали и днем в понедельник, 14 марта. Была снята декоративная обшивка фасада одного здания, скорее всего, с целью найти пули. Работали и с камерами видеонаблюдения, чтобы получить по возможности больше записей и реконструировать полный ход преступления.

В интернете был опубликован только маленький фрагмент обстрела Toyota, однако, судя по продырявленной машине, убийцы открыли огонь по водителю еще до того, как из Chrysler вышел убийца, который, возможно, сделал контрольный выстрел.

Из видеоматериала можно сделать вывод, что кроме водителя Chrysler и мужчины, который побежал к жертве, в салоне автомобиля бандитов находился и третий человек, который также стрелял по Toyota сзади. Движущийся силуэт и характерное для выстрелов облако дыма появляется в окне Chrysler со стороны пассажира.

На Toyota можно насчитать минимум три дыры от пуль с задней части машины. Допускается, что две из них прошли через машину, зацепив лобовое стекло, а одна пуля попала в потолок салона. Кроме того, было прострелено заднее стекло. Еще две дырки видны в дверях со стороны водителя.

Маршрут отхода убийц ведет по улице Келдыша. Допускается, что далее Chrysler свернул налево на улицу Лубанас, на Дрейлиньской кольцевой был выбран съезд на Улброку, а затем машина выехала на одну из небольших улиц, ведущих на индустриальную территорию.