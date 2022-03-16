Ср, 16.03.2022
Вопрос о дальнейшем использовании масок пока обсуждается Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения Латвии

Кто вам платит? ⟩ Готовы ли мы к беженцам?

Очередь у Дома конгрессов, где оборудован Рижский центр поддержки беженцев с Украины ФОТО: Zane Bitere/LETA

​"Почему Латвию превратили в Украину, кругом только их флаги! Почему мне 30 лет нельзя было работать без латышского языка, а им можно? Почему с нас требовали ковид-сертификат для работы, а им вакцинироваться не надо?". Пока одни латвийцы в знак солидарности вывешивают украинский флаг у дома, возят гуманитарную помощь к границе и жертвуют деньги для спасающихся от войны, другие, преимущественно в социальных сетях, беспокоятся о засилье всего сине-желтого в Латвии, неравных требованиях и рассуждают о том, что "все не так однозначно". В эфире "Кто вам платит?" говорим о по сути новом явлении для Латвии - беженцах.

Гости эфира:

  • Лиза - беженка из Украины, Житомирская область;
  • Виталий Яковлев - предприниматель, сейчас - волонтер;
  • Павел Левушкан - лютеранский пастор, везет гуманитарную помощь на границу Украины и Польши.

Темы эфира:

  • Государство и беженцы: новая реальность, опыт и действия. Готовы ли мы с точки зрения организации? В чем молодцы? Что хромает?
  • Общество и беженцы: парадокс принятия - почему латыши оказались словно более благосклонны к зачастую русскоговорящим украинцам, а русскоязычные в Латвии полны скептицизма и критики?
  • Украинский флаг и баталии вокруг него - что злит и восхищает? 

 Встречаемся по традиции в 18:00!

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