Кто вам платит? ⟩ Готовы ли мы к беженцам?

​"Почему Латвию превратили в Украину, кругом только их флаги! Почему мне 30 лет нельзя было работать без латышского языка, а им можно? Почему с нас требовали ковид-сертификат для работы, а им вакцинироваться не надо?". Пока одни латвийцы в знак солидарности вывешивают украинский флаг у дома, возят гуманитарную помощь к границе и жертвуют деньги для спасающихся от войны, другие, преимущественно в социальных сетях, беспокоятся о засилье всего сине-желтого в Латвии, неравных требованиях и рассуждают о том, что "все не так однозначно". В эфире "Кто вам платит?" говорим о по сути новом явлении для Латвии - беженцах.