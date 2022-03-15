Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

В Испании конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит олигарху Чемезову

Яхта Сергей Чемезова ФОТО: Reuters/ScanPix

В Барселоне в понедельник была конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит российскому олигарху Сергею Чемезову, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По информации испанской газеты El Pais, яхта Valerie принадлежит главе оборонной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, на которого после вторжения Россия в Украину были наложены санкции, сообщает Reuters.

Газета рассказала, что 85-метровая яхта Valerie зарегистрирована на офшорную фирму, ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, а между ней и предполагаемым реальным владельцем - длинная цепочка разных фирм.

Поэтому, по сведениям El Pais, Главное управление морской торговли Испании пока с формальной точки зрения лишь временно задержало яхту и далее будет выяснять, кто ее реальный владелец.

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