В Испании конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит олигарху Чемезову

По информации испанской газеты El Pais, яхта Valerie принадлежит главе оборонной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, на которого после вторжения Россия в Украину были наложены санкции, сообщает Reuters.

Газета рассказала, что 85-метровая яхта Valerie зарегистрирована на офшорную фирму, ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, а между ней и предполагаемым реальным владельцем - длинная цепочка разных фирм.