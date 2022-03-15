В Испании конфискована яхта, которая, как считается, принадлежит олигарху Чемезову

По информации испанской газеты El Pais, яхта Valerie принадлежит главе оборонной госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову, на которого после вторжения Россия в Украину были наложены санкции, сообщает Reuters.
Газета рассказала, что 85-метровая яхта Valerie зарегистрирована на офшорную фирму, ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин, а между ней и предполагаемым реальным владельцем - длинная цепочка разных фирм.
Поэтому, по сведениям El Pais, Главное управление морской торговли Испании пока с формальной точки зрения лишь временно задержало яхту и далее будет выяснять, кто ее реальный владелец.