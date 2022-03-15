Фанаты "Рубина" пересели подальше от баннера Za Rubin
14 марта в секторе фанатов футбольного клуба "Рубин" появился баннер Za Rubin, но болельщики пересели от него подальше, пишут в чате фанатов команды.
14 марта в секторе фанатов футбольного клуба "Рубин" появился баннер Za Rubin, но болельщики пересели от него подальше, пишут в чате фанатов команды.
"Рубин" играл с "Ростовом" на "Ак Барс Арене" в рамках 21-го тура РПЛ.
В итоге ни одного болельщика рядом с баннером не было. Они переместились в 115-й сектор. При этом некоторые СМИ написали, что болельщики "Рубина" якобы поддержали свой клуб и российскую армию, вывесив упомянутый баннер.
В этом матче "Рубин" уступил "Ростову" (1:2).