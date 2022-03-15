Вт, 15.03.2022
Я пишу ему автограф, и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает у себя подсветку. Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".
Евгений Синельников, ведущий "Орла и решки".

Фанаты "Рубина" пересели подальше от баннера Za Rubin

ФОТО: скриншот Telegram-канала "Остаёмся зимовать"

14 марта в секторе фанатов футбольного клуба "Рубин" появился баннер Za Rubin, но болельщики пересели от него подальше, пишут в чате фанатов команды. 

"Рубин" играл с "Ростовом" на "Ак Барс Арене" в рамках 21-го тура РПЛ.

В итоге ни одного болельщика рядом с баннером не было. Они переместились в 115-й сектор. При этом некоторые СМИ написали, что болельщики "Рубина" якобы поддержали свой клуб и российскую армию, вывесив упомянутый баннер.

В этом матче "Рубин" уступил "Ростову" (1:2).

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