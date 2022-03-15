За сутки выявлено 6250 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 6250 новых случаев Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 6250 новых случаев Covid-19, получены данные о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
Четыре человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1910 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4340 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 4650,2 случая.
Всего вчера было сделано 13 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,0%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 750 683 жителей Латвии, скончался 5435 человек.