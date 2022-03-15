За сутки выявлено 6250 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек в возрасте от 30 до 39 лет;

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Четыре человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1910 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4340 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 4650,2 случая.

Всего вчера было сделано 13 587 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,0%.