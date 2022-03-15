Президент ФИДЕ и бывший вице-премьер правительства РФ выступил с антивоенным заявлением

"Войны - это худшее, с чем можно столкнуться в жизни… Включая эту войну… Мои мысли с мирными жителями Украины.

Войны - это не только гибель невиновных. Войны убивают надежды и устремления, замораживают или уничтожают связи и отношения", - цитирует Дворковича Baza.

По данным издания "Медиазона", Дворкович находится в России "в безопасности с семьёй и друзьями".

С 2000 года Аркадий Дворкович работал на госслужбе, начинал карьеру в правительстве с поста советника Германа Грефа, который в те годы возглавлял Министерство экономического развития и торговли. Участвовал в разработке налоговой реформы, установившей единый подоходный налог 13%. В 2004 году возглавил Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, в 2008 году стал помощником президента Медведева, входил в попечительский совет "Сколково".

После 2012 года, когда Дмитрий Медведев стал премьер-министром, Дворковича назначили вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса. В 2015 году чиновник возглавил совет директоров РЖД.

В мае 2018 года Дворкович покинул правительство и был избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сменив на этом посту губернатора Калмыкии Кирсана Илюмжинова.