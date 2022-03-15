Минобороны России заявило о взятии Херсонской области

Также, по словам представителя Минобороны, за сутки российские войска сбили два украинских самолета, один вертолет и тринадцать беспилотников. Кроме того, по информации министерства, были уничтожены 136 военных объектов Украины, в том числе на аэродроме под Краматорском уничтожили ангары, где находились четыре штурмовика Су-25, вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8 ВСУ.