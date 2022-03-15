Минобороны России заявило о взятии Херсонской области
Во вторник, 15 марта, Министерство обороны России выступило с заявлением, что российские военные взяли территорию Херсонской области под полный контроль.
Во вторник, 15 марта, Министерство обороны России выступило с заявлением, что российские военные взяли территорию Херсонской области под полный контроль.
"Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Группировка войск Донецкой народной республики, продолжая наступательные действия, прорвала оборону украинских националистов, взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также, по словам представителя Минобороны, за сутки российские войска сбили два украинских самолета, один вертолет и тринадцать беспилотников. Кроме того, по информации министерства, были уничтожены 136 военных объектов Украины, в том числе на аэродроме под Краматорском уничтожили ангары, где находились четыре штурмовика Су-25, вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8 ВСУ.
Ранее несколько дней подряд Генштаб ВСУ говорил, что российские войска потеряли более 12 тысяч человек.
Во время военных действий проверить информацию сторон не представляется возможным.