Торговцев топливом призвали не повышать искусственно цены

Совет по конкуренции отмечает, что рынок топлива очень прозрачен, и торговцы, чтобы не потерять клиентов, могут легко следить за ценами конкурентов и приспосабливаться к ним, поэтому ни одинаковые цены, ни одновременные изменения на рынке сами по себе не могут служить доказательством для констатации запрещенного соглашения.
Одним из факторов, влияющих на стоимость топлива для латвийских потребителей, являются цены на нефть на мировых рынках, а также оптовая цена дизельного топлива и бензина.
С момента вторжения России в Украину стоимость нефти на бирже пережила значительный скачок - с 95,53 доллара за баррель 25 февраля до 123,70 доллара 8 марта.
Если стоимость на мировых рынках нефтепродуктов и оптовые цены вырастут, то розничные цены на нефтепродукты вырастут не только на латвийском рынке топлива, но и в соседних странах и по всему миру. Например, 10 марта средняя цена литра дизельного топлива в Латвии составляла 1,729 евро, в Литве - 1,761 евро, а в Эстонии - 1,836 евро.
Однако, как отмечает председатель совета Юрис Гайкис, принимая во внимание специфику рынка и его прозрачность, есть риск, что розничные торговцы топливом могут использовать резкие изменения на рынке недобросовестно, например, с ростом закупочной цены топлива торговец может поднять цену по объективным причинам, в свою очередь другой, не принимая во внимание уже ранее закупленное оптом топливо, без экономического обоснования может автоматически последовать за конкурентом и тоже поднять цены.