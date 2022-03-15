Украина планирует открыть девять гуманитарных коридоров

Из Бердянская в Мариуполь будет направлена гуманитарная помощь - вода, медикаменты и продукты питания. планируется, что на обратном пути на этих машинах из Мариуполя в Запорожье эвакуируют женщин, детей и других людей.

В Киевской области планируется открыть коридор из Богдановки и Новобогдановки в Бровары и коридор из Бобрика в Бровары.

Верещук отметила, что власти осознают огромную проблему в Иванкове и пытаются организовать коридор и там. Возможно, он начнет работать уже в среду.

В Сумской области планируется открыть коридоры из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки и Конотопа в Полтаву.

В Харьковской области планируется открыть коридор из поселка Оскол.