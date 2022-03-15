Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Украина планирует открыть девять гуманитарных коридоров

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во вторник, 15 марта, эвакуация мирных жителей планируется по девяти гуманитарным коридорам, сообщила вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из Бердянская в Мариуполь будет направлена гуманитарная помощь - вода, медикаменты и продукты питания. планируется, что на обратном пути на этих машинах из Мариуполя в Запорожье эвакуируют женщин, детей и других людей.

В Киевской области планируется открыть коридор из Богдановки и Новобогдановки в Бровары и коридор из Бобрика в Бровары.

Верещук отметила, что власти осознают огромную проблему в Иванкове и пытаются организовать коридор и там. Возможно, он начнет работать уже в среду.

В Сумской области планируется открыть коридоры из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки и Конотопа в Полтаву.

В Харьковской области планируется открыть коридор из поселка Оскол.

Галерея: Вывод людей через гуманитарные коридоры в Украине

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