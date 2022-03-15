В Эстонии отменены ковид-ограничения. Маски остались

"Итак, со вторника мы отказываемся от требования наличия ковид-сертификата в Эстонии - все люди смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без прививки и медицинской справки; мы отменяем ограничение времени работы до 23:00 в развлекательных заведениях и других местах", - сообщила в понедельник премьер-министр страны Кая Каллас.

По ее словам, свежие данные показывают, что среднее количество госпитализаций пациентов с симптоматической формой Covid-19 за последние десять дней составило 24,9 случая. Заболевших еще много, но больницы в Эстонии могут продолжать работать, добавила она.

Каллас подчеркнула, что остается в силе обязанность носить маску в общественных местах.

Всего с начала пандемии в Эстонии выявлено 532 089 случаев заражения Covid-19. Общее число скончавшихся от этой болезни составило 2 359 человек.