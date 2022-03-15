Забыли PIN-код от карты? Swedbank предложил клиентам выход
Впредь все клиенты Swedbank, которые забыли PIN-код своей платежной карты, будут иметь возможность просмотреть его в мобильном приложении банка, сообщили представители Swedbank.
Впредь все клиенты Swedbank, которые забыли PIN-код своей платежной карты, будут иметь возможность просмотреть его в мобильном приложении банка, сообщили представители Swedbank.
Просматривать актуальные PIN-коды платежных карт в мобильном приложении Swedbank можно будет неограниченное количество раз. Каждый раз для этого надо будет заново пройти авторизацию в приложении, воспользовавшись Smart-ID или калькулятором кодов.
Банк напоминает, что важно помнить о безопасности своих данных и убедиться, что PIN-код не виден другим лицам.
Возможность просмотра PIN-кодов будет доступна и для карт физических лиц, и для карт, выданных предприятиям.
В свою очередь, если нынешний PIN-код платежной карты кажется сложным и случается регулярно его забывать, сменить его можно в любом банкомате Swedbank.
Руководитель отдела поддержки карт Swedbank Лиене Гасиня рассказывает, что банк выдал клиентам в общей сложности почти 1 миллион расчетных карт.
Как показывают данные Swedbank, в течение прошлого года примерно 18 тысяч жителей на какое-то время или совсем забывали PIN-код своей платежной карты.