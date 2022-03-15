Забыли PIN-код от карты? Swedbank предложил клиентам выход

Просматривать актуальные PIN-коды платежных карт в мобильном приложении Swedbank можно будет неограниченное количество раз. Каждый раз для этого надо будет заново пройти авторизацию в приложении, воспользовавшись Smart-ID или калькулятором кодов.

PIN-код платежной карты будет отображаться в течение 30 секунд, и за это время надо суметь его запомнить или же авторизоваться повторно.

Банк напоминает, что важно помнить о безопасности своих данных и убедиться, что PIN-код не виден другим лицам.

Возможность просмотра PIN-кодов будет доступна и для карт физических лиц, и для карт, выданных предприятиям.

В свою очередь, если нынешний PIN-код платежной карты кажется сложным и случается регулярно его забывать, сменить его можно в любом банкомате Swedbank.

Руководитель отдела поддержки карт Swedbank Лиене Гасиня рассказывает, что банк выдал клиентам в общей сложности почти 1 миллион расчетных карт.

Нередко жители предпочитают заказывать новую карту до истечения срока действия действующей, при этом наиболее частой причиной становится не потеря карты, а как раз забытый PIN-код.