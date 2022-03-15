Прокуратура запросила для Навального 13 лет колонии

Кроме того, прокуратура призвала дополнительно назначить Навальному штраф в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. При этом прокурор попросило суд принять во внимание "общественную опасность" совершенного Навальным деяния, а также информацию о его личности, состоянии здоровья, положения семьи. В своем выступлении Тихонова заявила, что политик совершил вменяемые ему преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности".

После выступлении защиты право последнего слова будет предоставлено Навальному, а затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Соратники Навального: "Судья созванивается с администрацией президента"

Между тем соратники Алексея Навального сообщили, что судья Маргарита Котова, которая рассматривает это дело, во время процесса неоднократно созванивалась с одним из сотрудников администрации президента РФ.

В публикации на сайте "Навальный" утверждается, что собеседника судьи зовут Евгений Владимиров, его номер телефона использовался для оформления пропуска в администрацию президента. Также человек с таким именем в 2019 году упоминался на сайте Кремля как начальник департамента в управлении по общественным связям и коммуникациям.

Уголовные дела против Алексея Навального

Новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.