Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

В Украине за сотрудничество с Россией будет грозить до 15 лет тюрьмы

Владимир Зеленский ФОТО: HANDOUT/AFP

Во вторник, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

В частности, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность". Она предусматривает "за сотрудничество с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией или ее военными, или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах" наказание до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, она предусматривает запрет на занятие должностей в государственных и муниципальных органах и запрет баллотироваться на выборах и становиться наблюдателями, членами избирательных комиссий и доверенными лицами кандидатов в президенты пишет "Медуза".

Также Зеленский подписал закон, который позволяет ликвидировать политические партии и компании, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм.

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