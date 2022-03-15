В Украине за сотрудничество с Россией будет грозить до 15 лет тюрьмы
Во вторник, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.
Во вторник, 15 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.
В частности, Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность". Она предусматривает "за сотрудничество с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией или ее военными, или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах" наказание до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, она предусматривает запрет на занятие должностей в государственных и муниципальных органах и запрет баллотироваться на выборах и становиться наблюдателями, членами избирательных комиссий и доверенными лицами кандидатов в президенты пишет "Медуза".
Также Зеленский подписал закон, который позволяет ликвидировать политические партии и компании, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм.