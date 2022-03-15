Сертификаты для учителей, тысячи доз вакцины и график принятия бюджета. Что решило правительство?

Павлютс сообщил, что после 1 апреля будут сняты все ограничения, кроме тестирования на Covid-19. А именно, государство планирует значительно сократить количество оплаченных тестов и перейти на профессиональные тесты на антигены.

Как сообщалось, правительство может принять решение об изменении с 1 апреля мер по ограничению распространения Covid-19 через неделю.

Видео: Заявление министра здравоохранения Даниэля Павлютса:

Утвержден график принятия бюджета на следующий год

Во вторник Кабинет министров утвердил график утверждения бюджета на 2023 год, разработанный Министерством финансов.

На заседании Кабинета министров был рассмотрен подготовленный Минфином проект документа о рамках среднесрочного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, а также график подготовки проекта закона о государственном бюджете на 2023 год.

Согласно предложенному графику разработки бюджета 12 апреля правительство планирует рассмотреть программу стабильности Латвии на 2022-2025 годы, которая включает прогнозы макроэкономических показателей, среднесрочные цели государственного бюджета и приоритеты фискальной политики.

До 30 июня Министерству финансов и Межведомственному координационному центру, а также Государственной канцелярии будут представлены предложения о первоочередных мерах и необходимом для их реализации финансировании в случаях, когда они предусматривают создание новых должностей или запрос на дополнительное финансирование для оплаты труда.

4 октября правительство может рассмотреть доклад о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы, а также прогнозы макроэкономических показателей, доходов и общего баланса государственного бюджета.

Также 4 октября в правительстве планируется рассмотреть отчет о пересмотре бюджетных расходов и предложения по использованию средств.

Планируется, что правительство утвердит бюджет 11 октября, а 14 октября подаст проект плана госбюджета на 2023 год в Европейскую комиссию и Еврогруппу.

Обновленный график подготовки бюджета планируется представить в течение двух недель после выражения доверия Кабинету министров новым Сеймом.

Видео: Заявление министра земледелия Каспара Герхардса:

Павлютс: сейчас важно продать или безвозмездно отдать вакцины с истекающим сроком годности

В настоящее время важно продать или раздать те вакцины, срок годности которых истекает, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства во вторник.

Срок годности 4730 вакцин Vaxzevria истекает 30 апреля, а 30 июня - срок годности 92 172 вакцин Comirnaty, 53 980 вакцин Corminaty для детей, 30 июня - 5420 вакцин Spikevax. В настоящее время активно ведется работа по продаже и безвозмездной передаче этих вакцин.

Данные на 14 марта показывают, что из 5 142 135 доставленных в Латвию вакцин использована 2 864 321. Безвозмездно передано другим странам 487 470 доз вакцин.

Сейчас на складе имеется 1 681 682 дозы вакцин, в том числе 756 732 дозы вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech), 429 990 доз вакцины Janssen, 305 240 доз Spikevax, 131 010 доз Nuvaxovid, 53 980 доз вакцины Comirnaty для детей и 4730 доз вакцины Vaxzevria.

Павлютс сообщил, что поставки вакцин продолжаются, но в меньших количествах, чем раньше, а вакцины, которые не нужны в данный момент, останутся у производителя и будут направлены в другие части мира.