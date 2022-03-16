Полезные советы по приему украинских беженцев у себя дома

Жить вместе - важное решение - это ограничит ваше обычное пространство, изменит будни, возможно, приведет к дополнительным расходам, и все это на неопределенное время.

Решение принимайте всей семьей вместе, чтобы все выразили готовность к этому шагу. Помочь сейчас можно по-разному, не только предоставив свой дом для проживания. Важно осознавать свои возможности, навыки и знания и вероятный лучший способ внести свой вклад.

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ПРИНИМАЯ И ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЯСЬ С БЕЖЕНЦЕМ

1. Убедитесь, что человек не нуждается в медицинской помощи, попросив его оценить состояние своего здоровья. При необходимости предложите организовать помощь. (Согласно закону о поддержке гражданского населения Украины - гражданин Украины имеет право на получение оплаченных государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в рамках обязательного государственного медицинского страхования в Латвии.)

2. Позаботьтесь об основных потребностях человека. Обеспечьте его постельными принадлежностями, удобствами, предложите поесть, дайте теплую одежду. Дайте человеку время, но смело говорите, если вам нужно уйти. В этом случае спокойно объясните, как долго вы будете отсутствовать, как закрыть ваше жилище и т. д. (Человек пережил угрозу войны, бегства - это травмирующее событие. Нередко возможен широкий спектр травматических стрессовых реакций, которые могут сделать человека неразговорчивым и даже неадекватным. Важно в эти моменты максимально удовлетворить его базовые потребности и дать отдохнуть. После оценки ситуации в случае серьезной психологической травмы следует обратиться за помощью.)

3. Покажите, где можно зарядить телефон, предложите подготовить дополнительную SIM-карту с латвийским номером, если необходимо, то и доступ к Wi-Fi. Если Wi-Fi недоступен, укажите, где человек может его использовать бесплатно (библиотеки, кафе и так далее). Помните, что беженцам очень важно оставаться в контакте со своей семьей, поэтому мобильный телефон и интернет - одна из базовых потребностей.

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4. Не забывайте делать быстрые тесты на Covid и соблюдать меры эпидемиологической безопасности. (Позвонив по телефону 8989, вы можете подать заявку на бесплатный тест, а бесплатные домашние тесты на антиген доступны в вашем муниципалитете.)

5. Расскажите, куда человек попал, что есть поблизости. Предупредите о каких-то, возможно, необычных звуках, которые могут быть слышны по месту жительства, а также сколько человек живет в домохозяйстве и кто они. Позднее (когда человек отдохнет и освоится) предложите совместную прогулку, чтобы показать, что расположено вокруг.

6. Убедитесь, что гости были зарегистрированы в погранохране при въезде в страну. Если нет, пожалуйста, помогите сделать это, связавшись с погранохраной по телефону 67075616 или позвонив в свой муниципалитет. Это нужно как для статистики, так и для случаев, когда родственники разыскивают друг друга, а также потом в процессе оформления гуманитарной визы или ходатайства о предоставлении убежища и так далее.

7. Осознавайте потребность человека в одежде, средствах гигиены и так далее. Вместе напишите список со всем необходимым. Если есть что-то необходимое в списке и нет возможности это предоставить своими силами, в первую очередь обратитесь в свой муниципалитет, во-вторых, ищите помощь в соцсетях, у общественных организаций. Конкретные пункты помощи могут меняться в зависимости от муниципалитета.

8. Человеку нужен человек. Общайтесь, слушайте, но не задавайте много вопросов, будьте деликатными. Будьте рядом. Это уже очень и очень много!

Продолжим помогать вместе!

Материал подготовила Эдите Миллере

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