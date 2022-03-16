Ср, 16.03.2022
Марина Овсянникова сделала "Первый канал" снова первым. Эти пять секунд будут моральным угрызением для всех, кто мог сказать правду, но струсил. Лев Шлосберг
Лев Шлосберг

Полезные советы по приему украинских беженцев у себя дома

ФОТО: AFP/SCANPIX

Спасибо, дорогие жители Латвии, за готовность помочь тем, кто в этом нуждается. Но прежде чем вы поспешите принять кого-то в свой дом, в первую очередь для вашей собственной безопасности и безопасности беженцев, приглашаем сначала направить этих людей в подготовленные для них самоуправлением центры/места размещения беженцев, в которых есть около 5000+ спальных мест по всей Латвии.

Это гарантирует, что беженец получит горячую пищу, безопасное место для проживания и информацию о соответствующих социальных услугах, на которые он может претендовать. Это также поможет работникам самоуправлений немного познакомиться с конкретной семьей, что означает, что к вам попадут люди, о которых хоть что-то, но известно, кроме того, самоуправление и о вас будет знать что-то и таким образом сможет предотвратить ситуации, когда семья, которая едва может позаботиться о себе, еще берет и дополнительную нагрузку, которую в конце концов все равно придется перенимать самоуправлению. 

Но если вы все-таки решили принять коллегу, друга, родственника или знакомого у себя, ниже собраны рекомендации о том, что следует учитывать в такой ситуации, чтобы опыт был максимально приятным и понятным для обеих сторон.

ДО ПРИЕМА

Каждый шаг, особенно тот, который связан с другими людьми, нужно серьезно взвешивать. Мы знаем, что всеми нами движет желание помочь и мы должны это делать, однако мы призываем обратить серьезное внимание на свои возможности принять людей.

Жить вместе - важное решение - это ограничит ваше обычное пространство, изменит будни, возможно, приведет к дополнительным расходам, и все это на неопределенное время. 

Решение принимайте всей семьей вместе, чтобы все выразили готовность к этому шагу. Помочь сейчас можно по-разному, не только предоставив свой дом для проживания. Важно осознавать свои возможности, навыки и знания и вероятный лучший способ внести свой вклад. 

ФОТО: EPA/Scanpix

ПРИНИМАЯ И ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЯСЬ С БЕЖЕНЦЕМ

1. Убедитесь, что человек не нуждается в медицинской помощи, попросив его оценить состояние своего здоровья. При необходимости предложите организовать помощь. (Согласно закону о поддержке гражданского населения Украины - гражданин Украины имеет право на получение оплаченных государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в рамках обязательного государственного медицинского страхования в Латвии.)

2. Позаботьтесь об основных потребностях человека. Обеспечьте его постельными принадлежностями, удобствами, предложите поесть, дайте теплую одежду. Дайте человеку время, но смело говорите, если вам нужно уйти. В этом случае спокойно объясните, как долго вы будете отсутствовать, как закрыть ваше жилище и т. д. (Человек пережил угрозу войны, бегства - это травмирующее событие. Нередко возможен широкий спектр травматических стрессовых реакций, которые могут сделать человека неразговорчивым и даже неадекватным. Важно в эти моменты максимально удовлетворить его базовые потребности и дать отдохнуть. После оценки ситуации в случае серьезной психологической травмы следует обратиться за помощью.)

3. Покажите, где можно зарядить телефон, предложите подготовить дополнительную SIM-карту с латвийским номером, если необходимо, то и доступ к Wi-Fi. Если Wi-Fi недоступен, укажите, где человек может его использовать бесплатно (библиотеки, кафе и так далее). Помните, что беженцам очень важно оставаться в контакте со своей семьей, поэтому мобильный телефон и интернет - одна из базовых потребностей. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

4. Не забывайте делать быстрые тесты на Covid и соблюдать меры эпидемиологической безопасности. (Позвонив по телефону 8989, вы можете подать заявку на бесплатный тест, а бесплатные домашние тесты на антиген доступны в вашем муниципалитете.)

5. Расскажите, куда человек попал, что есть поблизости. Предупредите о каких-то, возможно, необычных звуках, которые могут быть слышны по месту жительства, а также сколько человек живет в домохозяйстве и кто они. Позднее (когда человек отдохнет и освоится) предложите совместную прогулку, чтобы показать, что расположено вокруг. 

6. Убедитесь, что гости были зарегистрированы в погранохране при въезде в страну. Если нет, пожалуйста, помогите сделать это, связавшись с погранохраной по телефону 67075616 или позвонив в свой муниципалитет. Это нужно как для статистики, так и для случаев, когда родственники разыскивают друг друга, а также потом в процессе оформления гуманитарной визы или ходатайства о предоставлении убежища и так далее.

7. Осознавайте потребность человека в одежде, средствах гигиены и так далее. Вместе напишите список со всем необходимым. Если есть что-то необходимое в списке и нет возможности это предоставить своими силами, в первую очередь обратитесь в свой муниципалитет, во-вторых, ищите помощь в соцсетях, у общественных организаций. Конкретные пункты помощи могут меняться в зависимости от муниципалитета.

8. Человеку нужен человек. Общайтесь, слушайте, но не задавайте много вопросов, будьте деликатными. Будьте рядом. Это уже очень и очень много! 

Продолжим помогать вместе! 

Материал подготовила Эдите Миллере 

Ценные контакты: 

Кризисный центр SKALBES - телефоны 116123; +371 67222922; +371 27722292

BKUS - 25680140

Последние новости

НАВЕРХ
Back