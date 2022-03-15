Промоутер Ломаченко объяснил, почему боксёр не улетел в США, а ушёл в тероборону

Он отметил, что Василий Ломаченко для него - настоящий герой. Ведь, как только боксёр узнал о военных действиях на территории Украины, он незамедлительно отправился к своей семье.

"До этого конфликта Василий тренировался в Греции... Так вот, Ломаченко в Греции, вспыхивает эта война из-за агрессии Путина, он связывается со своим менеджером Эгисом Климасом, но его семья все ещё в Украине. Он не мог просто улететь в Украину. Поэтому он полетел в Румынию, взял там машину и приехал на территорию Украины, чтобы быть со своей семьёй и встать на защиту страны", - сказал Боб.

Он заметил, что если бы Ломаченко думал бы только о себе, то прилетел бы в Румынию, забрал свою семью и улетел в США, где у него есть дом и грин-карта.

"Почему он этого не сделал? Он чувствует свой долг перед народом Украины. Они собираются выстоять и бороться с российской агрессией. Для меня это настоящий героизм", - подчеркнул Арум.