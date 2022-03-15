Вт, 15.03.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

В Даугавпилсе хотят поднять плату за проезд

Трамвай в Даугавпилсе ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Даугавпилсская городская дума планирует повысить цены на проезд в общественном транспорте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Предложения по снижению убытков АО Daugavpils satiksme, не допуская при этом быстрого повышения тарифа, были разработаны специальной рабочей группой после детального анализа экономических показателей.

По словам вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, в условиях, когда цена на дизтопливо растет день ото дня, прежние цены сохранить не удастся.

Одно из предложений предусматривает повышение платы за проезд с 50 до 70 центов. Также будут отменены скидки в размере 50% по воскресеньям.

Интервал ожидания между трамваями и автобусами будет увеличен. Сейчас время ожидания составляет восемь минут.

"Дети продолжат ездить бесплатно, а об остальных льготниках ведутся переговоры. Решение еще не принято", - добавил Васильев.

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