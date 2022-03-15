В Даугавпилсе хотят поднять плату за проезд

Предложения по снижению убытков АО Daugavpils satiksme, не допуская при этом быстрого повышения тарифа, были разработаны специальной рабочей группой после детального анализа экономических показателей.

По словам вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, в условиях, когда цена на дизтопливо растет день ото дня, прежние цены сохранить не удастся.

Одно из предложений предусматривает повышение платы за проезд с 50 до 70 центов. Также будут отменены скидки в размере 50% по воскресеньям.

Интервал ожидания между трамваями и автобусами будет увеличен. Сейчас время ожидания составляет восемь минут.