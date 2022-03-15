В Даугавпилсе хотят поднять плату за проезд
Даугавпилсская городская дума планирует повысить цены на проезд в общественном транспорте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Даугавпилсская городская дума планирует повысить цены на проезд в общественном транспорте, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
Предложения по снижению убытков АО Daugavpils satiksme, не допуская при этом быстрого повышения тарифа, были разработаны специальной рабочей группой после детального анализа экономических показателей.
По словам вице-мэра Даугавпилса Алексея Васильева, в условиях, когда цена на дизтопливо растет день ото дня, прежние цены сохранить не удастся.
Интервал ожидания между трамваями и автобусами будет увеличен. Сейчас время ожидания составляет восемь минут.
"Дети продолжат ездить бесплатно, а об остальных льготниках ведутся переговоры. Решение еще не принято", - добавил Васильев.