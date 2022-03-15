В лесах Латгале на мужчину напал медведь

Потерпевший - сотрудник предприятия, в момент нападения находился на дежурстве. После инцидента его доставили доставили в больницу. В настоящее время специалисты предприятия занимаются сбором и анализом информации.

"К счастью, мужчина только ранен, исход не смертелен. При нападении медведя травмы обычно очень тяжелые и часто заканчиваются смертью. Это может быть только начало. Ответственные органы должны подумать о том, что делать, чтобы подобное не повторилось", - сказал Барвикс.