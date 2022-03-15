В лесах Латгале на мужчину напал медведь
Во вторник, 15 марта, в лесах возле Жигури Балвского края на работника VAS Latvijas valsts meži (LVM) напал медведь, сообщает портал medibam.lv.
Во вторник, 15 марта, в лесах возле Жигури Балвского края на работника VAS Latvijas valsts meži (LVM) напал медведь, сообщает портал medibam.lv.
Потерпевший - сотрудник предприятия, в момент нападения находился на дежурстве. После инцидента его доставили доставили в больницу. В настоящее время специалисты предприятия занимаются сбором и анализом информации.
Комментируя произошедшее, председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс пояснил, что охотники заранее предвидели, что такое может произойти.
"К счастью, мужчина только ранен, исход не смертелен. При нападении медведя травмы обычно очень тяжелые и часто заканчиваются смертью. Это может быть только начало. Ответственные органы должны подумать о том, что делать, чтобы подобное не повторилось", - сказал Барвикс.