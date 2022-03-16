"МЮ" вместе с Роналду вылетел из Лиги чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" на выезде одержала победу над амстердамским "Аяксом". Матч проходил на стадионе "Йохан Круифф Арена" и завершился победой гостей с минимальным счётом - 1:0. Единственный гол на 77-й минуте забил Дарвин Нуньес.

Первый матч между командами завершился вничью - 2:2. Таким образом, путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевала "Бенфика".

С таким же счётом завершился и параллельный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед". Единственный гол на 41-й минуте встречи забил защитник гостей Ренан Лоди. Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. Таким образом, "Атлетико" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "МЮ" завершил своё выступление в турнире.

Второй сезон кряду в четвертьфинале #ЛигаЧемпионов не сыграет ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду... pic.twitter.com/93BkCktrgj — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 15, 2022

Напомним, ранее путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Следующие ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 16 марта, когда туринский "Ювентус" на своём поле сыграет с испанским "Вильярреалом", а лондонский "Челси" на выезде сыграет с французским "Лиллем".

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится 18 марта.