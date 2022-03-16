Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Надежды на компромисс в переговорах. Война в Украине. День 21-й

Война в Украине идет уже 21 день. Сенат США назвал Путина военным преступником. Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Ночные обстрелы городов продолжаются. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

"За" проголосовали 216 человек, три человека воздержались.

Сенат США: Путин военный преступник

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Лавров: есть "некоторая надежда" на достижение компромисса в переговорах Украины и России.

Мединский также сообщил, что власти Украины предлагают нейтральный статус, как в Австрии и Швеции. "Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером армии Украины", - сказал он. Киев пока не прокомментировал эту информацию, но президент Украины Владимир Зеленский, как и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус.

Зеленский запретил российскую пропаганду

Нельзя оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, восхвалять людей, имеющих к ней отношение, называть боевые действия в стране с 2014 года "внутренним конфликтом" или "гражданской войной".

Ночные обстрелы украинских городов

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

Крупнейшая энергокомпания ФРГ прекратила закупки у "Газпрома"

Предприятие E.ON прекратило закупки газа у "Газпрома" из-за вторжения РФ в Украину, сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум. Агентство обращает внимание, что у E.ON не было прямых долгосрочных контрактов с российскими производителями, но, тем не менее, предприятие покупало небольшие объемы у "Газпрома".

Япония запретила экспорт важных товаров в Россию