Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Надежды на компромисс в переговорах. Война в Украине. День 21-й
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Война в Украине идет уже 21 день. Сенат США назвал Путина военным преступником. Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Ночные обстрелы городов продолжаются. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.
ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы
"За" проголосовали 216 человек, три человека воздержались.
Сенат США: Путин военный преступник
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.
Лавров: есть "некоторая надежда" на достижение компромисса в переговорах Украины и России.
Мединский также сообщил, что власти Украины предлагают нейтральный статус, как в Австрии и Швеции. "Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером армии Украины", - сказал он. Киев пока не прокомментировал эту информацию, но президент Украины Владимир Зеленский, как и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус.
Зеленский запретил российскую пропаганду
Нельзя оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, восхвалять людей, имеющих к ней отношение, называть боевые действия в стране с 2014 года "внутренним конфликтом" или "гражданской войной".
Ночные обстрелы украинских городов
Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.
Крупнейшая энергокомпания ФРГ прекратила закупки у "Газпрома"
Предприятие E.ON прекратило закупки газа у "Газпрома" из-за вторжения РФ в Украину, сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум. Агентство обращает внимание, что у E.ON не было прямых долгосрочных контрактов с российскими производителями, но, тем не менее, предприятие покупало небольшие объемы у "Газпрома".
Япония запретила экспорт важных товаров в Россию
В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.