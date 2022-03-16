Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Ночные обстрелы городов. Война в Украине. День 21-й.

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.