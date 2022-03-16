Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Ночные обстрелы городов. Война в Украине. День 21-й.
Боевые действия в Украине длятся уже 21 день. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.
Боевые действия в Украине длятся уже 21 день. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.
Сенат США: Путин военный преступник
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.
Ночные обстрелы украинских городов
Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.
Япония запретила экспорт важных товаров в Россию
В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.