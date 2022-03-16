Ср, 16.03.2022
Чего ты так отпустила? Чего перестала бороться вообще? Объясни мне Этери Тутберидзе Камиле Валиевой
Этери Тутберидзе Камиле Валиевой

Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Ночные обстрелы городов. Война в Украине. День 21-й.

ФОТО: AP Photo/Efrem Lukatsky/scanpix

Боевые действия в Украине длятся уже 21 день. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.

Сенат США: Путин военный преступник

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Ночные обстрелы украинских городов

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

Япония запретила экспорт важных товаров в Россию

В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.

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