Война в Украине идет уже 21 день. Сенат США назвал Путина военным преступником. Владимир Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Financial Times сообщает, что Украина и Россия достигли значительного прогресса по потенциальному мирному договору. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в режиме онлайн.

Зеленский выступил с обращением к конгрессу США

В среду, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к конгрессу с США, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Американцы! В вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года, когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов.

Вспомните 11 сентября, страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы, когда были атакованы невинные люди… Наше государство переживает это каждый день и каждую ночь на протяжении трех недель!" - обратился к конгрессу Зеленский.

Он попросил у Конгресса США создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону. Зеленский просит закрыть воздушное пространство Украины уже с самого начала войны, однако страны Запада воздерживаются от такого шага, чтобы не вызвать непосредственную конфронтацию НАТО с Россией.

Путин - о войне в Украине: "Операция развивается успешно"

Президент России Владимир Путин в среду, 16 марта, перед совещанием с правительством выступил с заявлением об Украине, отметив, что "операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами", сообщает Русская служба Би-би-си.

"Что касается тактики боевых действий, которую выработали минобороны и генеральный штаб, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов", - заявил Путин.

Он назвал "откровенным кровавым терактом" обстрел Донецка "Точкой -У" 14 марта. Киев отрицает нанесение удара своими военными.

Кроме того, по словам Путина, российская армия сорвала планы Украины, якобы собиравшейся начать преступление в Донбассе и Крыму.

Financial Times: Россия и Украина достигли прогресса в переговорах

Украина и Россия достигли значительного прогресса по потенциальному мирному договору из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод армии РФ из Украины, если Киев объявит о нейтралитете относительно НАТО и согласится ограничить свои вооруженные силы, передает Financial Times со ссылкой на трех участников переговоров. В обмен на это будет получена защита от союзников - США, Великобритании и Турции.

Россия исключена из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из состава организации. Сторона РФ говорит, что сама приняла решение выйти из организации: "Из-за беспрецедентного санкционного давления на Россию и ее граждан", - указал МИД РФ. Россия - первая страна в истории СЕ, которую исключили из организации.

Сенат США: Путин - военный преступник

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Лавров: есть "некоторая надежда" на достижение компромисса в переговорах Украины и России

Глава российской делегации Владимир Мединский также сообщил, что власти Украины предлагают нейтральный статус, как в Австрии и Швеции. "Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером армии Украины", - сказал он. Киев пока не прокомментировал эту информацию, но президент Украины Владимир Зеленский и его помощники неоднократно говорили, что готовы обсуждать нейтральный статус.

Зеленский запретил российскую пропаганду

Нельзя оправдывать или отрицать агрессию России против Украины, восхвалять людей, имеющих к ней отношение, называть боевые действия в стране с 2014 года "внутренним конфликтом" или "гражданской войной".

Ночные обстрелы украинских городов

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

Крупнейшая энергокомпания ФРГ прекратила закупки у "Газпрома"

Предприятие E.ON прекратило закупки газа у "Газпрома" из-за вторжения РФ в Украину, сообщил ее руководитель Леонард Бирнбаум. Агентство обращает внимание, что у E.ON не было прямых долгосрочных контрактов с российскими производителями, тем не менее предприятие покупало небольшие объемы у "Газпрома".

Япония запретила экспорт важных товаров в Россию