Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Зеленский запретил российскую пропаганду. Война в Украине. День 21-й
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Война в Украине идет уже 21 день. Сенат США назвал Путина военным преступником. Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Ночные обстрелы городов продолжаются. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.
ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы
"За" проголосовали 216 человек, три человека воздержались.
Сенат США: Путин военный преступник
Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.
Ночные обстрелы украинских городов
Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.
Япония запретила экспорт важных товаров в Россию
В список товаров под эмбарго вошли, в частности. полупроводники, оборудование для связи и для нефтепереработки и новейшие типы материалов, а среди запрещенных для России и Беларуси технологий оказались, например, программы для станков, делающих микрочипы.