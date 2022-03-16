Онлайн ⟩ Путин - военный преступник. Зеленский запретил российскую пропаганду. Война в Украине. День 21-й

Война в Украине идет уже 21 день. Сенат США назвал Путина военным преступником. Зеленский подписал закон о запрете российской пропаганды. Ночные обстрелы городов продолжаются. RUS TVNET продолжает следить за развитием событий в онлайн режиме.

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

"За" проголосовали 216 человек, три человека воздержались.

Сенат США: Путин военный преступник

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой назвал российского президента Владимира Путина военным преступником.

Ночные обстрелы украинских городов

Взрывы были слышны в Мариуполе, Харькове, Киеве, в селе Мирное, рядом с Одессой.

Япония запретила экспорт важных товаров в Россию