Россия говорит, что бомбит военные объекты в Украине. Но под удар попадают жилые дома. Фотографии

После обстрела роддома в Мариуполе Twitter удалил два поста посольства России в Лондоне, в которых утверждалось, что атака была сфальсифицирована. В твитах посольства содержались необоснованные заявления о том, что больница в то время не работала, а фото были постановочными.

Развалины на месте разрушенной детской больницы в Мариуполе после обстрела 9 марта, снятые фотографом агентства Рейтер ФОТО: Reuters

Один из наиболее пострадавших от обстрелов город - второй по величине в стране Харьков. Один из ударов пришелся 1 марта по центральной площади Свободы, где находится областная администрация.

Обстреливаются и жилые кварталы. Местный житель рассказывал Би-би-си, что удары наносили системы залпового огня, такие как "Град", "Смерч", "Вихрь". Затем стало больше ракетных и авиационных налетов. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию. Минобороны это не комментировало.

Разрушенное во время обстрела здание в центре Харькова, 13 марта ФОТО: EPA

В городе не работает общественный транспорт, магазины и аптеки. Ночью город обстреливают. В ночь на вторник спасатели в Харькове и Харьковской области выезжали на пожары 34 раза, обстрелы и взрывы наблюдались в разных районах города и Изюмском районе области, под завалами найдены тела семи человек, сообщала утром ГСЧС.

Несколько дней назад управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что большинство людей в эти дни гибнет в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также под ракетными и авиационными ударами.

Пострадавший от обстрела детский сад в Харькове ФОТО: Reuters

К 15 марта в результате обстрелов в Харькове уничтожены сотни домов, утверждают в украинской полиции. Российские власти это не комментировали, Би-би-си не имеет возможность убедиться в достоверности этих цифр.

Фотографы международных агентств действительно фиксируют значительные разрушения.

Мужчина выносит вещи из разрушенного при ракетном ударе жилого дома. Харьков, 13 марта ФОТО: AFP

Сообщения об обстрелах поступают и из Донецка, контроль над которым власти Украины потеряли еще в 2014 году. Минобороны России накануне заявило о гибели двух десятков людей в результате запуска ракеты "Точка-У" по центру города. Журналистам показали часть ракеты. В Киеве заявили, что украинские военные не могли нанести этот удар.

По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибли 691 мирных жителей.

Офис генпрокурора Украины утверждает, что с начала войны погибли 97 детей. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

Ахтырка ФОТО: Reuters

В ночь на 14 марта был нанесен удар с воздуха по городу Ахтырка в Сумской области Украины. По словам мэра города Павла Кузьменко, в результате удара погибли как минимум три человека. "К сожалению, пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны", - заявил мэр.

Российская сторона об этом обстреле ничего не сообщала. Би-би-си не может независимо подтвердить эту информацию.

Украинский боец у развалин частного дома в южном пригороде Николаева, ФОТО: Getty Images

Фото разрушенных жилых домов поступают и из других регионов Украины.

Би-би-си не претендует на полноту картины разрушений по всей стране. Это лишь часть фотографий, появившихся на лентах мировых информационных агентств. В соцсетех и телеграм-каналах ежедневно появляется гораздо больше фото- и видеосвидетельств разрушений объектов невоенной инфраструктуры, но Би-би-си не может оперативно подтвердить их достоверность.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы: