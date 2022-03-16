Ср, 16.03.2022
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Лев Шлосберг

Видео ⟩ В Риге проходит шествие в день памяти легионеров

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā сегодня, 16 марта, в день памяти легионеров, проводит шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.

Шествие проходит с 11:00 до 13:00, в нем принимает участие около 100 человек.

Мероприятие сегодня планировало и общество "Латвийский антинацистский комитет", но Рижская дума отклонила его заявку на проведение в Вецриге собрания "против оправдания преступлений Waffen SS".

Как пояснили в Рижской думе, мероприятие не разрешено на основании заключений правоохранительных органов о возможной угрозе общественной безопасности и порядку. Организаторам мероприятия было рекомендовано выбрать другое место его проведения, но комитет решил не проводить акцию протеста, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты.

В прошлом году мероприятия в день легионеров не состоялись из-за эпидемиологической ситуации.

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