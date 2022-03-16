Фото, видео ⟩ В Риге прошло шествие в день памяти легионеров

Мероприятие сегодня планировало и общество "Латвийский антинацистский комитет", но Рижская дума отклонила его заявку на проведение в Старой Риге собрания "против оправдания преступлений Waffen SS".

Как пояснили в Рижской думе, мероприятие не разрешено на основании заключений правоохранительных органов о возможной угрозе общественной безопасности и порядку. Организаторам мероприятия было рекомендовано выбрать другое место для его проведения, но комитет решил не проводить акцию протеста, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты.