За сутки выявлено 5138 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

одиннадцать человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

14 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 6 человек были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1604 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3534 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения 4363,1 случая.

Всего вчера было сделано 12 413 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,4%.