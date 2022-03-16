За сутки выявлено 5138 новых случаев Covid-19, скончались 20 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5138 новых случаев Covid-19, получены данные о двадцати смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 5138 новых случаев Covid-19, получены данные о двадцати смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
14 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 6 человек были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1604 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3534 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения 4363,1 случая.
Всего вчера было сделано 12 413 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 41,4%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 755 821 жителя Латвии, скончались 5455 человек с коронавирусом.