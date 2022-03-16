Эксперты: Цель российских войск - Мариуполь

Спад на передовой эксперты объяснили истощением ресурсов обеих противоборствующих сторон и необходимостью восстановления техники, боеприпасов и продуктов.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами (NBS) Юрис Далбиньш объяснил, что произошло замедление темпов движения. "Как сказал Зеленский, то, что могут доставить союзники, тратится за 20 часов". Далбиньш подчеркнул, что "необходимо понимать, что если мы действительно хотим помочь украинской стороне продолжить эту войну с важным для всех нас результатом, потому что они тоже воюют за нас, то эти поставки должны быть усилены, они должны быть регулярными".

Эксперты сказали, что нападения на столицу Киев в ближайшие дни не ожидается.

"Да, боестолкновения под Киевом были, но они были локальными. Штурма Киева в ближайшее время не предвидится, потому что город не блокирован, не осажден, и русская армия не смогла достаточно сконцентрироваться, чтобы надеяться на успех", - сказал полковник резерва NBS Игорь Раев.

В настоящее время целью номер один российской армии является Мариуполь.

Город уже несколько дней полностью осажден, ведется непрерывный артиллерийский и авиационный обстрел.

Раев объяснил программе Латвийского телевидения "Панорама", что у русских есть потенциал занять этот город, если украинские силы не окажут помощь защитникам Мариуполя.

Военные эксперты считают, что существенные события в войне в ближайшее время маловероятны.

Они также предупредили, что неспособность России добиться военного прогресса приведет к увеличению военных преступления в отношении гражданского населения.