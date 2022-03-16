Кучинскис: Было бы лучше запретить все мероприятия 16 марта и 9 мая

Он отметил, что службы безопасности провели переговоры со всеми организаторами мероприятий, но, по его мнению, пока в Украине идет война, мероприятия в обе эти даты - 16 марта и 9 мая - нужно было запретить.

По словам Кучинскиса, это необходимо, чтобы не допустить деятельности провокаторов, целью которых является нагнетание ситуации, а любая эскалация являются возможностью для "лживых телеканалов в Москве" показывать сюжеты о беспорядках в Латвии.

"Сюжеты будут в любом случае, но мы должны сделать все возможное, чтобы им нечего было показывать", - отметил депутат.

Как сообщалось, общество Daugavas Vanagi Latvijā сегодня, в день памяти легионеров, проведет шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы. Шествие состоится с 11:00 до 13:00, в нем примут участие около 100 человек.

Мероприятие сегодня планировало и общество "Латвийский антинацистский комитет", но Рижская дума отклонила его заявку на проведение в Вецриге собрания "против оправдания преступлений Waffen SS".

Как пояснили в Рижской думе, мероприятие не разрешено на основании заключений правоохранительных органов о возможной угрозе общественной безопасности и порядку. Организаторам мероприятия было рекомендовано выбрать другое место его проведения, но комитет решил не проводить акцию протеста, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты.